طريقة عمل كيكة الزبادى الهشة الشهية في المنزل

كيكة الزبادي من أشهى الحلويات المفيدة للأطفال وخاصة الأطفال الذين تحت عمر السنتين، حيث أنهم في هذه الفترة يكونون يبنون أجسامهم، وهي من الحلويات التي يعشقها الجميع ويسهل عملها في المنزل بمقادير سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهي من الحلويات المغذية التي تحتوي علي جميع العناصر الغذائية، يمكن تناولها على الإفطار بجانب كوب الشاى أو في أى وقت بجانب العصائر، ايضاً يمكن تقديمها للضيوف وعملها في المناسبات، وهى من أخف الحلويات، لعدم إحتوائها على مواد غنية بالدهون، وهنا سوف نقدم طريقة عمل كيكة الزبادي الشهية. مقادير عمل كيكة الزبادي مقادير عمل كيكة الزبادي تحتوي كيكة الزبادي على مقادير بسيطة ومتوفرة في أى منزل وهى كالتالي:- 2 كوب ونصف من الدقيق العادى.

2 كوب من الزبادي.

3 من حبات البيض.

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

رشة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة من بيكربونات الصوديوم.

1 كوب من السكر.

كوب إلا ربع من زيت الذرة.

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من الخل. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لعمل كيكة الزبادي الشهية في المنزل:- نقوم بإحضار وعاء من البلاستيك ونخفق حبات البيض ونضيف الفانيليا ونخفق جيداً، بعد ذلك نضع السكر والزيت وملعقة الخل ونقلبهم جيداً حتى نحصل على خليط كريمى. بعد ذلك نحضر وعاء آخر ونضع فيه الدقيق بعد نخله ورشة الملح والبيكنج بودر ونقلبهم جيداً، بعد ذلك نضع بيكربونات الصوديوم ونقلبهم جيداً. بعد ذلك نضع خليط الدقيق بشكل تدريجى على خليط البيض ونقوم بتشغيل المضرب الكهربائى ونضرب الخليط جيداً حتى نحصل على خليط متجانس. نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. نحضر قالب الكيك ونقوم بدهنه بالقليل من السمن ونرشه ببعض الدقيق، بعد ذلك نضع الخليط بالقالب وندخله الفرن لمدة لا تقل عن 40 دقيقة حتى النضج التام وهو أن تأخذ الكيكة اللون الذهبى. بعد مرور الوقت نخرج قالب الكيك من الفرن ونتركه حتى يبرد. بعد ذلك نقوم بتقطيع الكيك ويصبح جاهز للتقديم، وبهذا نكون قد قدمنا لكم أشهى كيك يمكن عمله في المنزل.

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