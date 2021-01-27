طريقة عمل تورتة الطاسة بأسهل الطرق في المنزل وبدون تعب

طريقة عمل تورتة الطاسة بأسهل الطرق وطريقة المحافظة على الكيك صابح، تعتبر التورتة من أجمل الحلويات التي يعشقها الكبير والصغير، التورتة هي رمز الاحتفال في أي مناسبة أو ذكري حلوة، أو الأفراح واحتفالات أعياد الميلاد، لذا تبحث جميع السيدات عن أسهل الطرق وأفضلها في محاولة عمل التورتة في المنزل، توفيرا لتكلفتها العالية عند الشراء، وضمانا لجودة مكوناتها، واليوم سنقدم لكم أفضل طريقة لعمل تورتة الطاسة.

طريقة عمل تورتة الطاسة

تعتبر تورتة الطاسة من أفضل الطرق لعمل التورتة، ويرجع ذلك لسهولة تحضيرها، كما تعتبر أضمن طريقة لتحضير التورتة حيث إنها تجعلك متأكدة أن الكيك ناضج من الداخل على عكس الطرق المعتادة لتحضير التورتة التي من الممكن تخدعك وتكون غير ناضجة من النصف، كما إنك لا تحتاجين عند تحضير تورتة الطاسة إلي تقطيعها طبقات التي من الممكن أن تنكسر أو تتلف عند التقطيع على عكس الطرق الأخري لتحضير التورتة.

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واحد كوب من الدقيق أي مايعادل 300 جم

واحد كوب من السكر أي ما يعادل 200 جرام

نصف كوب من الزيت 125 مللي

واحد كوب من ااحليب250مللي

ثلاث بيضات في درجة حرارة الغرفة.

ملعقتين كبيرة من الكاكاو الخام 20 جرام

ملعقة صغيرة الفانيليا السائلة.

كريم شانتيه وشوكولاتة مبشورة حس الرغبة للتزيين.

لتحضير تورتة الطاسة أولا احضري الخلاط الكهربائي.

ثم ضعي في الخلاط البيض والسكر والزيت والكاكاو والحليب

ثم قومي بالضرب جيدا ولفترة لا تقل عن خمس دقائق.

ثم قومي يوضع الخليط في إناء كبير

ثم أنخلى الدقيق حيدا وضفيه على الخليط.

ثم قومي بالضرب باستخدام المضرب الكهربائيّ أو اليدوي حتى يتجانس الدقيق تمامًا.

ثم قومي بتقسيم العجين إلى ثلاث أقسام متساوية.

وبعدها عليك تسخين مقلاة غير قابلة للالتصاق.

ثم قومي بدهنها بالقليل من الزيت.

ضعس القسم الأول من الخليط في المقلاة ثم غطي المقلاة

واتركي المقلاة على نار هادئة لمدة عشر دقائق حتى تمام النضج.

اخرجي الكيكة من المقلاة، وضعيها جانبًا.

ثم ثومي بتكرير الخطوات السابقة مع القسم الثاني والثالث.

ثم ضعي الكيكة الأولى في صينية ثم اسقيها بقليل من الحليب

ثم ضعي طبقة من الكريم شانتيه ووزعيها.

ضعي الطبقة الثانية من الكيكة فوق الكريم شانتيه، ثم اسقيها بقليل من الحليب

ثم ضعي طبقة من الكريم شانتيه.

ضعي الطبقة الثالثة من الكيكة فوق الكريم شانتيه، ثم اسقيها بقليل من الحليب

ثم ضعي الكريم شانتيه وقومي بتوزيعه

وضعي الكريم شانتيه أيضا من الأعلى وعلى أطراف التورتة.

انشري الشوكولاتة المبشورة في أعلى التورتة وعلى الأطراف.

ثم قومي بوضع التورتة في الثلاجة حتى وقت التقديم.

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