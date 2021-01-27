فيه أوقات نسأل فسنا إحنا ليه بنعمل الحاجه دي بطريقة معينة وأكيد بيكون فيه سبب منطقي لده، زي مثلا الملكة اليزابيث بتشيل الشنطة في ايدها الشمال دايما لأنها بتبقي عوزة إيدها اليمين فاضية عشان تسلم علي الملوك بيها، المرة الوحيدة اللي ممكن تمسك الشنطة بإيدها اليمين لو عاوزة تنهي كلام مع موظفيها، وده مثال بسيط على تصرف يومي الفرض تعمليه، عشان كده فيه شوية قواعد للاتيكيت لازم تاخدي بالك دايماً، في المقل ده هنقولك 12 قاعدة اتيكيت لو عملتيها هيخلوا تعاملاتك اليومية زي تعاملات الملكات

12 قاعدة اتيكيت لو عملتيها هيخلوا تعاملاتك اليومية زي تعاملات الملكات

1- عصر الليمون

عصر الليمون من الحاجات المؤلمة لو دخل في عين شخص معين عشان كده خلي بالك إنك تستخدمي إيدك او المعلقة كدرع وانتي بتعصري الليمون، كمان ده من أصول التعامل لو بتعملي أكل ومعاكي حد في المطبخ.

2- حطي المنديل علي رجلك علي شكل مستطيل مش مثلث

لو انتي في مطعم بيكون مناديل العشا أو الأكل كبيرة أوي عشان تحمي هدومك لو وقع عليها أكل، الاتيكيت بيقول إنك تحطيها علي رجلك على شكل مستطيل ولما تخلصي سيبي المنديل علي الناحية الشمال من طبقك.

3- بلاش ترفعي صوباعك الصغير لما تشربي الشاي

لما تيجي تشربي الشاي مترفعيش صوباعك الصغير أو الخنصر وانتي ماسكة الفنجان أو الكوباية، بدل كده ممكن تستخدمي السبابة أو الوسطي عشان تسندي الجزء اللي تحت من الكوباية أو الفنجان عشان تشربي.

4- لما تيجي تعطسي تعملي ايه؟

لما تيجي تعطسي قدام حد استخدمي ايدك الشمال مش اليمين سواء في العطس أو الكُحة عشان رذاذ العطس مايتنقلش لحد أو يجي علي حد.

5- لو فيه عزومة عندك في البيت

لما تكوني عازمة ناس في البيت علي الغدا أو العشا متقعديش علي السفرة قبل ماضيفك يقعد ويبدأ ياكل، وكمان ماتقوميش الا لما الضيف يخلص اكل ويقوم عشان مايتحرجش يكمل أكله لو لسه جعان، حتى لو كنتي انتي خلصتي اكل.

6- طلبات الضيوف على السفرة

لو عندك ضيوف وطلب منك الملح مثلا، اديله الملح والفلفل مع بعض وده من الاتيكيت، ودايماً اعزمي على ضيوفك بأكل زيادة لأنهم ممكن يبقوا لسه جعانين وعايزين يكملوا أكل بس محرجين.

7- لو عازمة زمايلك في الشغل أو عندك عشاء عمل

لو قررتي تعزمي صاحب الشركة أو ناس معية علي عشاء عمل في مكان أو حتي في بيتك لازم تتكلفي بكل حاجه وتهتمي بكل التفاصيل اللي هتكون موجودة من أول الأكل لحد الاطباق والمعالق محطوطة إزاي لأن ده بيدي انطباع إنك شخص مسؤول ومهتمة باللي حواليكي وطبعا هتكوني انتي المسؤولة عن دفع التكاليف كلها.

8- لما الضيوف يطلبوا عيش وقت الأكل

لو انتي في مطعم أو في البيت وبتقدمي سلة العيش متكونيش أول شخص ياخد منها استني لما الضيوف ياخدوا اللي محتاجينه وخدي انتي بعد كده وده برده من الاتيكيت.

9- تقليب الشاي

لما تيجي تقلبي الشاي بذات قدام حد لازم يكون في اتجاه عقارب الساعة يعني من اليمين للشمال مش العكس.

10- شنطة ايدك

شنطة إيدك شيليها دايما علي دراعك الشمال لان بيكون شكلها أحلي وكما إيدك اليمين بتكون متاحة إنك تستخدميها بشكل أسهل وأريح خصوصا لو هتقابلي حد وتسلمي عليه.

11- باقي الأكل وانتي بره

لو عندك عشاء عمل واتبقي أكل كتير بلاش تطلبي الباقي لأن ده مش من الذوق خصوصاً لو فيه ناس متعرفهاش أو لشغل مهم.

12- تقعدي إزاي علي الكرسي؟

لما تيجي تقعدي علي كرسي السفرة أو في مطعم اقعدي من الناحية الشمال ولما تقومي من علي الكرسي يكون من الناحية اليمين.

اعرفي معانا كمان 16 قاعدة اتيكيت وآداب عامة لازم تنفذيهم في حياتك !