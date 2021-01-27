ضعيها علي الشامبو لن يتوقف شعرك عن النمو بغزارة يمنع التساقط وينبت الفراغات بشكل مذهل

تبحث كل امرأة تشكو من مشكلة سقوط الشعر عن طريقة فعالة وناجحة تساعد على نمو الشعر بغزارة وتمنع سقوطه، فمن خلال مقالنا هذا سوف نساعدك في الحصول على أشهر وصفة طبيعية سحرية تسهم في الحد من سقوط الشعر، بالإضافة إلى انبات الشعر في الفراغات ومحاربة الصلع، ومن خلال إتباع هذه الوصفة واستخدام مكونات بسيطة، سوف تحصلين على نتيجة مدهشة خلال فترة قصيرة.

وصفة إكليل الجبل لإنبات الفراغات:-

مكونات الوصفة:-

ملعقتين صغيرتين من إكليل الجبل.

ملعقتين صغيرتين زيت لافندر.

ملعقتين صغيرتين ورق سدر الجبل.

نصف ملعقة كبيرة زنجبيل مطحون.

كوب ماء.

طريقة تحضير الوصفة واستخدامها:-

نحضر وعاء مناسب ونضع به الماء ونضيف له ورق سدر الجبل وإكليل الجبل، ثم نضع الوعاء على نار متوسطة ونتركه إلى أن يغلي تمامًا.

ثم نزيل الوعاء عن النار بعد الغليان ونتركه حتى يصبح دافئاً، ثم نحضر وعاء آخر ونقوم بتصفية هذا الخليط جيدًا.

ثم نحضر وعاء من البلاستيك ونضع به ثلاث ملاعق كبيرة من الشامبو الذي يتناسب مع نوع الشعر ونضيف له الزنجبيل وزيت اللافندر والخليط الذي قمنا بتصفيته.

نخلط جميع المكونات معًا بشكل جيد حتى تختلط جيدًا ونحصل على خليط ناعم متجانس يشبه الكريم ويكون خالي من أي كتل.

ثم نستخدم هذه الخلطة في غسل الشعر مع الحرص على تدليك منبت الشعر بهذا الخليط برفق.

ثم نترك الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن عشر دقائق، ثم نشطفه بالماء البارد.

نكرر هذه الطريقة مرتين فقط كل أسبوع حتى نحصل على نتيجة فعالة، وملاحظة ظهور جذور الشعر في الأماكن الفارغة في الرأس.

تساعد هذه الطريقة على مقاومة الصلع والحد من سقوط الشعر، بالإضافة إلى تطويله بشكل أسرع وتنعيمه وزيادة لمعانه.