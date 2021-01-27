مكون واحد ضعيه مرة في الأسبوع لمنع تساقط الشعر وتكثيفه وإزالة القشرة تماماً

تسعى كل الفتيات والسيدات لطريقة سهلة وبسيطة تعالج مشاكل الشعر بفاعلية، وهذا ما سنتحدث عنه اليوم حيث أن خل التفاح هو المكون الرئيسي والأفضل للشعر، وهذا ما توصل إليه أهم خبراء العناية بالشعر في العالم، يتساءل البعض هل خل التفاح آمن الإستخدام على الشعر؟، حيث أنه من المتعارف عليه أن خل التفاح يحتوى على العديد من الفوائد لتناوله داخلياً فهو مفيد للهضم ولضبط سكر الدم، كما يمكن وضعه على البشرة موضعيا لأنها حامضية إلى حد ما بما في ذلك فروة الرأس.

فوائد خل التفاح للشعر

كما أنه عند استخدام خل التفاح بطريقة صحيحة فإن هذا سيحقق عدة فوائد، منها استعادة درجة الحامضية الصحيحة (الرقم الهيدروجيني) لفروة الرأس، كما يمنح الشعر لمعانا رائعا حيث يمكنه تنظيف بعض المخلفات التي تبقى عند استخدام الشامبو والبلسم، وكملاحظة جانبية نوصي بشدة بالحصول على مرشح مياه لتصفية الكلور والفلورايد من الماء، وذلك لأن هاتين المادتين الكيميائيتين يعتبران من الهالوجينات التي تعتبر شديدة التفاعل مع البشرة، والتي يمكن أن تسبب مشاكل الجلد كحب الشباب وبالتالي يمكن أن تلحق الضرر بالشعر أيضاً.

كما أن خل التفاح يعمل على منع تساقط الشعر تماما وإزالة القشرة والاتساخات تماما من الشعر، كما يحفز إنتاج كولاجين الشعر ويعمل بشكل فعال على تغذية بصيلات الشعر مما يمنحه قوة ومتانة وكذلك يعمل على زيادة طول وكثافة الشعر في أسرع وقت ممكن.

نصائح عند تطبيق خل التفاح على الشعر

عليكم عدم تطبيق خل التفاح مباشرة بشكله المركز لأن ذلك قد يضر بالشعر، عليكم تخفيف ملعقة كبيرة من الخل في 16 أونصة من الماء أي ما يعادل نصف لتر تقريباً، كما يجب عدم تركه على الشعر لفترة طويلة من الوقت، وإنما عليكم استخدامه بشكل أساسي لشطف الشعر بعد استخدام الشامبو والبلسم.

كما نوصي بعدم استخدامه كل يوم، يكفي استخدامه مرة أو مرتين فقط في الأسبوع، كما ستلاحظون تغييرا كبيرا في جودة الشعر من أول استعمال من حيث نعومة الشعر وتنظيفه، بالإضافة إلى منع التساقط وعلاج تلف الشعر والهيشان، كما يمكن الجمع بين عسل النحل وخل التفاح والماء، حيث يتم وضع ملعقة كبيرة من عسل التفاح على ربع كوب من خل التفاح وآخر من الماء، وسنلاحظ النتيجة الفعالة بشكل سريع مع زيادة ترطيب الشعر ونعومته نظرا لاستخدام عسل النحل.

فوائد ماسك الكوسا الخضراء للشعر

ورغم عدم معرفة الكثيرين بفوائد الكوسا الخضراء للشعر، إلا أن ماسك الكوسا والنشا لفرد الشعر قد جاء بنتائج هائلة لكثير من الفتيات، ولأن الكوسا غنية بفيتامين أ و فيتامين ج فهي تحافظ على الكولاجين في بصيلات الشعر، كما انها تحتوي على مضادات الأكسدة القوية كالزياكسانثين، الفلافونويد والكاروتينات، بالاضافة الى دورها الهام في ترطيب وتكثيف وتطويل الشعر ووزيادة لمعانه بشكل طبيعي.