سويسرول الشيكولاته بطريقة جديده وسهلة ونتيجة روعة ومكونات بسيطه واحلى من الجاهز

طريقة عمل سويسرول الشوكولاتة يعد سويسرول الشوكولاتة واحد من أشهر وألذ أنواع الحلويات، وهو من الحلويات المفضلة لدى الكثيرين وخاصة الأطفال، بالإضافة إلى أنه سهل وسريع التحضير، ويمكن تحضير السويسرول على حسب ذوقك، حيث يمكنك اختيار المكونات المفضلة لتزيينه كي تحصلين على الطعم والنكهة المفضلة، حيث يمكن تزيينه بالمكسرات أو أي نوع تفضلينه من الفاكهة. طريقة عمل سويسرول الشوكولاتة:- طريقة عمل سويسرول الشوكولاتة:- مكونات السويسرول:- كوبين من الدقيق الأبيض.

كوب من السكر المطحون.

6 بيضات.

أربع ملاعق كبيرة من بودرة الشوكولاتة الداكنة.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيليا.

مكونات الحشوة:-

فنجان من الشربات الثقيل.

فنجان من المربى (أي نوع تفضلينه).

فنجان من كريمة الشوكولاتة.

مكونات التزيين:-

كوبين من الشوكولاتة الذائبة.

ملعقتين من الجيلاتين.

مياه ساخنة.

قطع مشمش.

قطع فراولة.

قطع كيوي. طريقة تحضير سويسرول الشوكولاتة:- نحضر وعاء ونضع فيه الدقيق بعد أن ننخله جيدًا ثم نضيف له البيكنج بودر وبودرة الشوكولاتة ونخلطهم معًا جيدًا.

ثم نضع البيض والفانيليا والسكر في وعاء محضر الطعام ونخفقهم معًا بشكل جيد حتى نحصل على خليط يشبه الكريمة.

ثم نقوم بإضافة خليط الدقيق وبودرة الشوكولاتة إلى خليط البيض ونبدأ في التقليب باستخدام ملعقة من الخشب.

يجب الحرص أثناء التقليب، بحيث نقلب من الأسفل إلى الأعلى كي نحتفظ بالهواء الموجود في الخليط.

ثم نضع الخليط في صينية على شكل مستطيل بعد أن نرشها بالقليل من الدقيق، ونضعها داخل فرن ساخن مسبقًا بحرارة 170 درجة لمدة لا تقل عن ربع ساعة وحتى تمام النضج.

نخرج الصينية من الفرن بعد نضجها ونتركها حتى تبرد، ثم نضع الكيكة على ورق زبدة ونضع عليها الشربات ونتركها قليلاً ثم نضع كريمة الشوكولاتة والمربى.

ثم نقوم بلف السويسرول بلطف باستخدام ورق الزبدة على هيئة اسطوانة ونضغط قليلاً أثناء لفها.

بلطف باستخدام ورق الزبدة على هيئة اسطوانة ونضغط قليلاً أثناء لفها. ثم نضعها في الثلاجة لمدة لا تقل عن أربع ساعات لتتماسك.

ثم نذيب الجيلاتين في كمية من المياه الساخنة ونضيفه إلى الشوكولاتة ونقلبهم ونضعهم على نار هادئة حوالي خمس دقائق، ثم نترك الخليط يبرد.

نخرج الكيكة من الثلاجة ونزيل ورقة الزبدة ونسكب خليط الشوكولاتة عليها، ثم نبدأ في وضع قطع الفاكهة على قالب السويسرول، ونضعه في الثلاجة حوالي ثلاث ساعات.

ثم نقطع السويسرول حلقات ونقدمه إلى جانب كوب من الشاي. طريقة تحضير سويسرول الشوكولاتة:-

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سويسرول الشيكولاته بطريقة جديده وسهلة ونتيجة روعة ومكونات بسيطه واحلى من الجاهز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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