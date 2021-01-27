الفطاير القطنية بالعجينة الملكية الرائعة لكافة انواع المعجنات حلو وحادق هشه وخفيفه جدا

طريقة عمل فطائر شهية بعجينة سحرية مما لا شك فيه أن نجاح أي نوع من أنواع المعجنات يعتمد بشكل أساسي على العجينة وطريقة عملها والمكونات المستخدمة في تحضيرها، ولذلك تبحث كل أم مهتمة بعمل المعجنات عن طريقة صحيحة وناجحة للحصول على عجينة طرية وفطائر هشة وقطنية، ولذلك سوف نعرض في مقالنا هذا طريقة عمل فطائر هشة بعجينة سحرية، وطعمها شهي ولذيذ وأفضل من المعجنات التي نتناولها خارج المنزل. طريقة عمل فطائر شهية بعجينة سحرية:- طريقة عمل فطائر شهية بعجينة سحرية:- المكونات:- كوبين كبيرين من الدقيق الأبيض (متعدد الأغراض). ملعقتين ونصف من الحليب الجاف. ملعقة ونصف من المايونيز. علبة من الزبادي كامل الدسم. ملعقتين صغيرتين من السكر الناعم. ملعقتين صغيرتين من الخميرة الجافة. نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. ربع ملعقة صغيرة من الملح الناعم. ثلث كوب من المياه الدافئة. طريقة التحضير:- في البداية نقوم بوضع نصف كمية السكر والخميرة في المياه الدافئة ونقلبهم معًا جيدًا حتى يذوب السكر والخميرة في الماء، ثم نترك خليط الخميرة جانبًا إلى أن يتفاعل بشكل جيد. ثم نحضر وعاء عميق ونضع به الدقيق ونضيف له الملح البيكنج بودر والكمية المتبقية من السكر والحليب الجاف ونخلطهم معًا. ثم نقوم بإضافة المايونيز والزبادي وخليط الخميرة ونقلب كل هذه المكونات معًا بشكل جيد. بعد خلط المكونات إذا وجدنا أن الخليط يحتاج إلى ماء، نبدأ في إضافة مياه دافئة بشكل تدريجي مع الاستمرار في الخلط. نستمر في العجن باستخدام اليد أو العجان الكهربائي حتى نحصل على عجينة لينة ولكن لا تلتصق باليد. ثم نقوم برش كمية بسيطة من الدقيق على سطح نظيف ونعجن عليه العجينة لمدة لا تقل عن عشر دقائق متواصلة إلى أن تصبح العجينة ملساء وناعمة. نحضر وعاء عميق وكبير وندهنه بالزيت ونضع به العجينة ونغطيها بكيس من البلاستيك ونتركها في درجة حرارة المطبخ حتى تختمر. بعد أن تختمر نقوم بتقطيعها إلى قطع متساوية ونشكل كرات من العجين، ثم نقوم بفرد كل كرة من كرات العجين ونضع بها الحشوة المفضلة حسب الذوق والرغبة. نحضر صينية فرن وندهنها بالقليل من الزيت ونضع بها كرات العجين بعد حشوها، ونضع الصينية في الفرن بحرارة 180 درجة لمدة لا تقل عن ثلث ساعة حتى يصبح لونها ذهبي. ثم نخرج الصينية من الفرن بعد أن تنضج تمامًا، وبذلك تصبح الفطائر القطنية الهشة جاهزة للتقديم. طريقة التحضير:-

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفطاير القطنية بالعجينة الملكية الرائعة لكافة انواع المعجنات حلو وحادق هشه وخفيفه جدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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