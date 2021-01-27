أقوى كيراتين طبيعي للشعر الخشن على الإطلاق معجزة كريم الكوسا في تنعيم شعرك كالحرير

أقوى كيراتين طبيعي للشعر المجعد والخشن والجاف، إذا خسر شعرك رونقه ونعومته وحيويته بسبب تعرضه الكثير للحرارة ، إذا كنتي تعانين من تكسر وتقصف وتساقط شعرك وهيشانه، إذا كان لديك مشكلة مع عدم نمو شعرك بسرعة فإليك الحل الأمثل والأقوى على الإطلاق، وصفة سوف تعيد الحيوية واللمعان إلى شعرك حيث تعمل على تقوية بصيلات الشعر وعلاج الخصلات التالفة والمتقصفة، بالاضافة إلى تنعيم وفرد رهيب لشعرك وانسيابية حريرية تعادل تأثير الكيراتين الصناعي، من الآن لا داعي لاستخدام مستحضرات العناية بالشعر ذات الثمن الباهظ، فيمكنك استخدام مكونات طبيعية موجودة بكل منزل وستحصلين علي افضل نتيجة.

تحضير أقوى كيراتين طبيعي للشعر

احضري 2 حبة من الكوسا أو القرعة الخضراء الطازجة متوسطة الحجم، قليل من الماء، معلقتين صغيرتين أو ملعقة كبيرة من نشا الذرة الذي يعمل علي تنعيم الشعر وزيادة طوله وكثافته، كما يقضي على القشرة الموجودة في فروة الرأس ويقلل من تساقط الشعر ، ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر العامل الأساسي في كل وصفات الشعر والذي له قدرة فعالة على تغذية بصيلات الشعر، ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو الملئ بمضادات الأكسدة، ملعقة كبيرة من جل الالوفيرا وهو مغذي ومرطب طبيعي للشعر.

طريقة التحضير والاستخدام

لتحضير كريم الكوسا والنشا لتنعيم وفرد الشعر الخشن، يتم تحضير مقدار الكوسا ويتم غسلها جيدا ثم يتم تقطيعها إلى مكعبات صغيرة بقشورها، بعد ذلك يتم اضافتها إلى إناء للطهي مع مقدار كوب كبير من الماء، ثم يتم وضع الإناء على نار متوسطة حتى يتم الغليان جيدا وتسوية الكوسا، بعد ذلك يرفع الإناء بعيدا عن النار ويترك ليهدأ قليلا، ثم يتم خلط المزيج (يتم ضرب الكوسا بالماء جيدا) بواسطة الخلاط الكهربائي حتي يتم الحصول علي عصير الكوسا.

يتم تصفية العصير جيدا بواسطة مصفاة دقيقة الثقوب لتجنب وجود أي شوائب بالخليط، ثم يتم وضع المحلول في وعاء ويتم اضافة مقدار نشا الذرة إلى الوعاء ثم يتم المزج جيدا ليتم ذوبان نشاء الذرة في عصير الكوسا، بعد ذلك يتم وضع الخليط في اناء للطهي مرة أخرى ويرفع علي نار هادئة لمدة ثلاثة دقائق مع التقليب المستمر حتى يتم الحصول علي قوام كريمي متجانس، ثم يوضع الخليط في وعاء ويضاف إليه مقدار كلا من زيت الزيتون، زيت اللوز الحلو، وأيضا مقدار جل الالوفيرا ثم يتم التقليب جيدا.

عند استخدام هذه كريم الكوسا والنشا لفرد وتنعيم الشعر الخشن فوراً، يتم تقسيم الشعر إلى خصل ثم يتم وضع الخلطة على الشعر بالكامل من الجذور وحتي الأطراف، مع سحب خصلات الشعر بأطراف الأصابع لتغطية كل خصلات الشعر بالخلطة، ثم يتم لف الشعر ببلاستيك غذائي ويترك لمدة من ساعتين إلى ثلاث ساعات كحد أقصى، بعد ذلك يغسل الشعر بالشامبو الخاص ويفضل أن يكون شامبو بروتيني من مكونات طبيعية واستخدمي البلسم الخاص بك أيضا.