طريقة عمل البغاشة المقرمشة اللذيذة بالمنزل بالطريقة المصرية الأصلية

يعد تحضير البغاشة المقرمشة من أشهي الحلويات المصرية، حيث ينتمي تحضيرها إلى المطبخ المصري وتتميز بطعم لذيذ ومقرمش، وتحتوي على سعرات حرارية عالية تمد الجسم بالطاقة والحيوية، حيث يشتهر تقديمها بجانب كوب من الشاي في الصباح، لكن يجب الحرص على تناولها بكميات قليلة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من زيادة في الوزن، وتعتبر مكوناتها من أبسط المكونات فهي عبارة دقيق وبيض وفانيليا وماء، يتم استخدامهم لتشكيل عجينة طرية يتم تقطيعها إلى قطع صغيرة بأشكال مختلفة، ثم تقلي في الزيت الساخن ثم توضع في الشربات البارد وتقدم مع المكسرات، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم طريقة عمل البغاشة المقرمشة بالمنزل.

مقادير عمل البغاشة المقرمشة بالمنزل

مقادير البغاشة المقرمشة تعتبر مكونات اقتصادية، ولكن تصنع منها حلويات ذات طعم جميل ومميز وهي كما يلي:ـ

2 كوب من الدقيق.

2 بيضة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

قليل من الماء.

زيت للقلي.

شربات.

رشة ملح.

طريقة التحضير

تحضير البغاشة المقرمشة يتم في وقت قليل وبخطوات بسيطة وهي كالتالي:ـ

نستخدم وعاء كبير ونضع به البيض والفانيليا، ويتم الخلط جيداً. نضيف إليه الدقيق والملح، ثم نضيف الماء تدريجياً حتي تتكون لدينا عجينة متماسكة ولكن طرية، تتوقف كية الماء على حسب العجينة. يتم فرد العجينة باستخدام النشابة لتصبح رقيقة جداً، ثم يتم تطبيق أطراف العجينة علي شكل مربع، ثم بعد ذلك تطوي العجينة على شكل مثلث، ثم بعد ذلك تقطع إلى قطع صغيرة باستخدام السكين. نتركها ترتاح قليلاً، ثم تقلي في الزيت الساخن حتي تأخذ اللون الذهبي. تُصفي من الزيت باستخدام ورق المطبخ، ثم توضع في الشربات ثم تصفي وتوضع بعض المكسرات لتزينها، وتقدم بالهنا والشفا.

طريقة تشكيل عجينة البغاشة على شكل وردة

تستخدم نفس الطريقة السابقة لعمل العجينة، ولكن تختلف طريقة تشكيل العجينة فالبعض يقدمها على شكل مثلث، والبعض يقدمها على شكل الوردة وأشكال أخرى كثيرة وطريقة الوردة تتم كالآتي:ـ