كفتة الأرز بالصلصة وسر تماسكها خطوة بخطوة

تعد كفته الارز واحدة من الاكلات المصرية المشهورة والشهية، والتي تتميز بمذاقها الشهي والرائع، وتختلف طريقة صنع كفتة الارز من دولة إلى الأخرى، وصلصة الطماطم تضيف للكفتة طعم رائع وشهى ولذيذ، فهى لها قيمة غذائية مرتفعة، وغنية بالبروتينات والحديد، والكربوهيدرات، وتتميز كفتة الارز بأنها سهلة وسريعة في التحضير، لا تأخذ وقتاً طويلاً لصنعها، ولا تحتاج إلى مكونات كثيرة، ويمكنك سيدتي صنع كفتة الارز في المنزل بكل سهولة وبساطة، وسوف نقدم إليك سيدتي طريقة تحضير كفتة الارز بطريقة سهلة في المنزل، وبخطوات بسيطة وسريعة، وبمكونات بسيطة وموجودة في كل منزل، تابعي معنا. مكونات كفتة الأرز المصرية نصف كيلو جرام من اللحمة المفرومة. نصف كيلو جرام من الأرز. نصف كوب من شوربة اللحم. بصلة كبيرة الحجم. 6 فصوص كبيرة من الثوم المهروس. عودان من الشبت الأخضر. عودان من الكزبرة الخضراء الطازجة. عودان من البقدونس الأخضر. ملعقة كبيرة من الكمون المطحون. ملعقة صغيرة من الملح الأبيض. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. زيت غزير لقلي أصابع الكفتة. مكونات الصلصة نصف كوب من عصير الطماطم. فصان كبيران من الثوم المهروس. بصلة متوسطة الحجم مقطعه شرائح صغيرة. ملعقة كبيرة من السمنة. ملعقة صغيرة من صلصة الطماطم. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. رشة ملح صغيرة. طريقة تحضير كفتة الارز قومي سيدتي بإحضار المفرمة الكهربائية، ثم قومي بطحن اللحمة مع الارز جيداً حتى ينعم الازر. قومي بوضع البقدونس المفروم والشبت والكزبرة والثوم والبصل. يضاف للخليط الملح، والفلفل الأسود، واستمري في الطحن حتى تتجانس المكونات، وتصبح الكفتة ناعمة ومتماسكة وتشبه العجينة. قومي بوضع عجينة الكفته في وعاء، ثم قومي بوضع الوعاء في الثلاجة لمدة ساعة كاملة على الأقل. قومي بإخراج عجينة الكفته من الثلاجة، ثم قومي بتشكيلها على شكل أصابع طولية. نحضر طاسة عميقة، ثم يوضع زيت غزير بها لقلي أصابع الكفتة. قومي بوضع الطاسة على نار متوسطة، واتركي الزيت حتى يسخن. بعد أن يسخن الزيت، قومي بوضع أصابع الكفتة في الزيت، واتركيها خمسة دقائق في الزيت مع التقليب حتى تنضج الكفتة بشكل كامل، وتحمر ويغمق لونها. تترك الكفتة جانباً حتى تبرد تماماً قبل وضعها في الصلصة حتى لا تتفكك وتكون غير متناسكة. بعد أن تبرد الكفتة قومي بتحضير الصلصة لوضع الكفتة بها مكونات كفتة الأرز المصريةمكونات الصلصةطريقة تحضير كفتة الارز

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