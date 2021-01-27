أقوي طريقة للتخلص من تشققات الاقدام وترطيبها وجعلها ناعمه بدون تشققات

تعرف على أقوى طريقة للتخلص من تشققات الأقدام المزعجة والتي ينزعج منها السيدات فيبحثون عن وصفات طبيعية أو كريمات لتنعيم القدمين والتخلص من التشققات بصورة نهائية وتعتبر الكريمات المرطبة من أفضل الحلول لترطيب القدمين فتمنع بذلك حدوث التشققات التي تنتج عن جفاف الأقدام وعدم حصولها على النظافة بشكل مستمر، لكن بعض الأشخاص لا يريدون شراء الكريمات ويستبدلونها بوصفات طبيعية في المنزل تعالج التشققات لديهم بشكل نهائي، ومن بين الوصفات المتبعة تلك التي يدخل بها عصير الليمون، ماء الورد والملح والتي أظهرت مدى فعاليتها في علاج تشققات الأقدام بجدارة. وصفة الليمون والملح لعلاج تشققات الأقدام وصفة الليمون والملح لعلاج تشققات الأقدام أولاً المكونات: ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقتان من الملح الناعم.

كمية قليلة من ماء الورد.

يمكن إضافة ملعقتين من الجلسرين للحصول على الترطيب أو على تفتيح القدمين. طريقة تحضير وصفة التخلص من التشققات طريقة تحضير وصفة التخلص من التشققات بعد ذلك يمكن تحضير وصفة العناية بالقدمين وإستخدامها كما يلي: في البداية نضع القدمين في مياه دافئة لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

نقوم بإخراج القدمين من المياه الدافئة التي قمنا بنقعها بها.

نبدأ في تنظيف القدمين بشكل جيد باستخدام جهاز مخصص لذلك أو عن طريق استعمال الحجر الخفاف.

بعد ذلك نقوم بتحضير وعاء عميق ونضيف له جميع المكونات الماء الورد والليمون والملح والجلسربن وندمجهم معا ً بشكل جيد.

نضع هذا الخليط على القدمين على وجه الخصوص الأماكن التي يوجد بها التشققات.

ارتداء الجوارب بعد وضع هذا الخليط وتركه على القدمين لمدة يوم كامل.

بعد ذلك نغسل القدمين بالماء الدافئ.

عند إستخدام هذه الوصفة لمدة أسبوع واحد يمكنك التخلص نهائياً من تشققات القدمين.

يمكنك تكرارها بعد ذلك لتحمي قدمك من أي تشققات.

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