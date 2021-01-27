طريقة عمل القرصة الطرية الفلاحي بالزبدة البلدي خطوة بخطوة فى المنزل

طريقة عمل القرصة الطرية الفلاحي تعرفوا عليها الآن حيث يسعى الناس إلى تنويع الأطباق الموجودة في وجبة الإفطار وإيجاد حلول بديلة عن طعام الفطور العادي، ومن أشهر ما يمكن تناوله في الفطار القرص الطرية تلك التي يتم تحضيرها في المنزل من السمن أو الزبدة، يمكنك شرائها من المحلات لكن لا يزال النظافة والجودة مجهولة بالنسبة لك لذلك تستطيع تحضيرها في منزلك بنفسك لأن خطواتها بسيطة ومعظم المكونات التي تدخل في تحضيرها متوفرة لديك، ينقصك فقط المقادير والخطوات وهذا ما نذكره لك فيما يلي. أولاً مقادير عمل القرص الطرية كيلوجرام من الدقيق. أولاً مقادير عمل القرص الطرية كل مقدار كيلوجرام يمكنك إضافة عليه الإضافات التالية: معلقتان من السكر الناعم.

عدد ملعقتان من الحليب البودرة.

رشة من الملح

ملعقة ونصف خميرة فورية

ملعقة ونصف من البيكنج بودر.

نصف كوب من السمنة البلدى.

أو زبدة (بحسب المتوفر لديك).

نصف كوب زيت نباتي.

أي إضافة كوب سمنة على نصف كوب زيت.

ماء للعجن.

لكل كيلو دقيق علبتان من الزبادي. للحشو: حبة البركة.

بلح أسود.

جبنة. ثانياً خطوات عمل القرصة الطرية في المنزل في البداية نقوم بوضع ربع كوب من الماء الدافئ مع الخميرة وملعقة سكر ناعم وعليهم نضع الخميرة أيضاً.

يتم إضافة جميع المكونات الجافة إلى بعضها من الدقيق والبيكينج بودر وحليب بودرة والملح في وعاء كبير ونقلبهم.

نضع الزبادي والزيت والسمن ونقلبهم بشكل مستمر حتى يمكن الحصول على عجينة متماسكة.

نترك العجينة جانباً لمدة نصف ساعة حتى يحمر ويتضاعف حجمها.

نسكب القرص في شكل كرات صغيرة الحجم ونتركها ترتاح لمدة ربع ساعة.

ثم نضيف الحشوة بداخلها ونرصها في صينية مدهونة بالزيت وادخلها الفرن على نار متوسطة.

بعد نضجها يتم إخراجها من الفرن. ثانياً خطوات عمل القرصة الطرية في المنزل

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