فوائد فيتامين سي Vitamin C الجرعة اليومية من فيتامين سي للجسم

فوائد فيتامين سي ما هي ؟ تتعدد فوائد فيتامين سي وأهميته خاصة بعد مكابدة جائحة كورونا التي مر وما زال يمر بها العالم، فوائد فيتامين سي متعددة وكثيرة؛ حيث يعد فيتامين C سي عنصرا هاما جدا وفعال فى عملية تطور ونمو الجسم كما يلعب دورا هاما ومحوريا فى رفع مستوى المناعة وتقويتها ومن خلال هذا التقرير، سنذكر لكم فوائد فيتامين سي C واهميتها كما سنجيب عن معظم الأسئلة، والتي تدور في مخيلتكم عن فيتامين سى وفوائده واستخداماته وأشكاله.

فيتامين سي هو “حمض الأسكوربيك”، وهو أيضا عامل أكسدة قوي قابل للذوبان في الماء ولا يقوم جسم الإنسان بتخزينه إلا بنسب ضئيلة لا تغطى احتياجات الجسم الأساسية لفيتامين سي، كما يتم طرح الفائض منه فى البول، ويساعد فيتامين C على حدوث العديد من التفاعلات والتطورات داخل الجسم، كما يساعد على تخليق وتجديد مادة الكولاجين اللازمة لشباب وحيوية ونضارة البشرة.

بالرغم من وجود العديد من الكائنات الحية القادرة على تخليق وتصنيع فيتامين سي داخل أجسادها؛ إلا أن الإنسان يفتقر إلي تلك القدرة ولذلك فهو يحتاج إلي مصادر خارجية للحصول على فيتامين سىي، كما أن الإنسان لا يملك أي آلية لتخزينه مستقبلا لذلك وجب الحصول على فيتامين C سي بشكل يومي مع الإعتدال حيث ان الإكثار قد يؤدى إلى حدوث إسهال وغثيان وتشنجات بالجهاز الهضمي؛ وفيما يلى نذكر لكم فوائد فيتامين سي بشكل اكثر تفصيلا.

تتمثل أهم فوائد فيتامين C فيما يلي:

إصلاح وترميم خلايا الجسم

يعتبر من أفضل فوائد فيتامين سى هو قدرته الفائقة فىي المساعدة على إصلاح وترميم أنسجة الجسم المختلفة كما يساهم فيتامين سي بشكل كبير فى تحسين عملية النمو ويستخدمه الجسم كذلك في تخليق بروتين معين له دور كبير فى إعادة بناء الأوعية الدموية والأربطة وكذلك الجلد والأوتار فيما يطلق عليه الندبة سواء كانت بكافة أجزاء الجسم أو بالعظام أو بالغضاريف أو بالأنسجة الرخوة.

نزلات البرد

يعد من أهم فوائد فيتامين سى والتى تعد من ابرز الفوائد لفيتامين سي هو دوره الشائع منزليا فى علاج نزلات البرد، حيث أظهرت العديد من الدراسات القديمة والحديثة قدرة فيتامين c سي على تقصير فترة نزلة البرد وكذلك التاثير على حدة الأعراض والتقليل منها نسبيا، مثل التخفيف من أعراض الرشح والزكام وكذلك التقليل من اعراض ونسبة الهيستامين بالدم والعيون الدامعة ايضا بشكل محدود.

ومن فوائد فيتامين سى ايضا لنزلات البرد هو القدرة على تخفيض مدة الإصابة بشكل محدود؛ حيث أنه يدعم من قدرة الخلايا المناعية على المقاومة والقضاء على المرض، ولكن وبشكل عام لن يقلل تناول فيتامين، سواء بالفم او بالحقن، من خطر التعرض للإصابة بنزلات البرد ولكنه فقط يسرع بنسبة محدودة من عملية التعافي والشفاء واحتواء حدة الأعراض، خاصة لأولئك الأشخاص الرياضيين الذين يبذلون مجهودا بدنيا قويا مثل “العدائين، والمتزلجين، والجنود ذوي التدريبات الشاقة”.

لا يقوم فيتامين سي بمنع حدوث نزلات البرد ولكنه يحد من مدتها وحدة أعراضها بنسبة تصل إلي 8% للبالغين وحوالى 14% للأطفال شرط المواظبة على تناول جرعة يومية تتراوح بين1000-2000 ملليجرام.

السرطان

من المعتاد إستخدام فيتامين C بجرعات عالية كعلاج او كعامل مساعد فى علاج السرطان، والسبب فى ذلك هو الإعتقاد فى بعض نتائج الأبحاث التى أشارت إلى إمكانية تبطئ إنتشار ونمو الخلايا السرطانية خاصة فى حالات سرطان المبيض والبروستاتا والكبد والبنكرياس، وكذلك من فوائد فيتامين سي هو قدرته على تحسين نوعية الحياة والحالة المزاجية لدى مرضى السرطان؛ كما يعتقد أن تناول فيتامين سى بجرعات عالية قد يقلل بشكل أوبآخر من حدة الأعراض التى يتعرض مرضى السرطان لها مثل (الغثيان، والقئ، والتعب العام، والألم، وإنخفاض الشهية).

ومن فوائد فيتامين سى أيضا؛ وهو الأمر الذى لم يتم حسمه حتى هذه اللحظة؛ حيث يؤكد داعمى الطب البديل فكرة أنه من الممكن تناول جرعات عالية من فيتامين سي بهدف علاج السرطان وقتل خلاياه ولكن هذه التأكيدات تنقصها الدراسات والأبحاث السريرية الملموسة على البشر، وبالرغم من ذلك إلا أنه قد لوحظ حدوث بعض التأثيرات الجيدة عند دمج إعطاء جرعات عالية من فيتامين سي مع بروتوكولات أخرى للعلاج الخاص بالسرطان ولكن لم يتم دراستها سريريا ولذلك لا نستطيع التأكيد على فوائد فيتامين سى بالنسبة للتحسين من مرض السرطان أو النفى

فيتامين سي والوقاية من مرض السرطان

اثبتت العديد من الدراسات القديمة منها والحديثة بما لا يدع مجالا للشك أن الفئة التى تواظب على تناول الخضروات والفاكهة – والتى تحتوى بدورها على جرعات مناسبة من فيتامين سي إلي جانب مجموعة أخرى غنية من الفيتامينات والأنزيمات والأحماض-بشكل منتظم هي الفئة الأقل عرضة للإصابة بالسرطان مقارنة بتلك الفئة التى لا تفضل تناولهم.

أمراض

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لقلب

كثيرا ما أشيد بفوائد فيتامين سي والتي تكمن فى قدرته علي مقاومة أمراض القلب المختلفة نظرا لتمكنه من الحد من الإجهاد التأكسدى المرتبط بأمراض القلب حيث يعمل فيتامين سى كعامل مؤكسد مقاوم للأضرار والتلفيات التى تحدث بسبب تلك الأمراض القلبية؛ ولكن لا يوجد دراسات سريرية تؤكد أن لفيتامين سي تأثير مباشر فى الحد من تلك المخاطر؛ إلا أنه قد لوحظ تأثير الجرعات العالية فى التقليل من مخاطر الأمراض القلبية خاصة النوبات القلبية وأمراض قصور القلب والرجفان الأذيني عقب عمليات زراعة القلب.

إعتام عدسة العين

إن لفيتامين سى العديد من الفوائد فيما يخص إعتام عدسة العين المرتبط بالتقدم في السن والذي يؤدي إلي فقدان البصر وكذلك التنكس البقعي حيث يساهم فيتامين سى بشكل كبير فى تبطئ إنتشار كل منهما؛ حيث أجريت دراسات للوقوف على فوائد فيتامين سى وقدرته فى الحد من تطور مرض إعتام العين بجانب إعطاء جرعات من الزنك وفيتامين E؛ مما أدى بالفعل إلى تباطؤ تطور التنكس البقعي بنسبة جاوزت ال25% كما أدي إلي التقليل من معدل فقدان حدة البصر بما يتجاوز ال15%.

ضغط الدم المرتفع

منذ منذ فترة ليست بالبعيدة تم الإشادة بفوائد فيتامين سي في المساهمة في علاج وتحسين إرتفاع ضغط الدم؛ ولكن وعلي خلاف المعتقد وجد أنه لا يوجد أي تأثير فعلي قوي وفعال علي قادر علي فعل ذلك ويعزى العلماء السبب في ذلك إلي أن الجرعات العالية من فيتامين سي تعمل كمدر للبول مما يؤدي إلي فقدان السوائل الزائدة عن الجسم فيساعد ذلك بشكل أو بآخر علي تقليل الضغط بشكل نسبي بداخل الأوعية الدموية ولكنه لا يسهم بشكل مباشر فى تقليل إرتفاع ضغط الدم.

فيتامين سي والسكتة الدماغية

اكدت التجارب المعملية والسريرية أن من فوائد فيتامين سي المباشرة هي التقليل من فرص التعرض للسكتات الدماغية وبنسبة قد تصل إلي 30% شريطة المحافظة علي إتباع نظام غذائي صحي متكامل وغني بالخضروات والفاكهة الطازجة والإمتناع تماما عن التدخين.

فوائد فيتامين سي للمناعة والأمراض الأخري

من فوائد فيتامين سي للمناعة قدرته الفائقة على تحفيز كافة الوظائف الدفاعية المناعية كعنصر مقاوم للأكسدة ومطلق جيد للانتروفين كما يقوم بتنشيط مقاومة البكتيريا والقضاء علي الجيوب اللثوية ومقاوم جيد للإلتهابات المختلفة.

أظهرت بعض الدراسات الإرتباط العكسي بين مستويات فيتامين سي بالدم ومرض الخرف أو الزهايمر وكذلك مقاومته لمرض النقرس، كما أن من فوائد فيتامين سي التقليل من ازمات الربو الناتجة عن الإجهاد الشديد خلال ممارسة التمارين الرياضية، كما يقلل فيتامين سي ايضا من مستويات الرصاص وتركيزاته بالدم مما يمنع حدوث ما يعرف ب”تسمم الرصاص”، ولفيتامين سي دور كبير في معالجة هشاشة العظام لتفوقه فى القدرة علي بناء الأنسجة والخلايا المختلفة.

من فوائد فيتامين سي إعتباره عامل مساعد في معالجة داء باركنسون، كما يساعد في إمتصاص الحديد بشكل سلس من الطعام المتناول مما يقلل فرص الإصابة بمرض الأنيميا، كما يساهم فيتامين سي في إنتاج مادة الكولاجين اللازمة للمحافظة على نضارة البشرة ومنع ظهور علامات التقدم فى العمر من تجاعيد أو خطوط رفيعة، كما يحسن أيضا من شفاء مختلف الكدمات.

من فوائد فيتامين سي أيضا قدرته علي تحسين حالات الإصابة بالالتهاب الرئوي؛ وكذلك رفع مستويات هرمون الأستروجين عند النساء مما يحسن من فرص حدوث الحمل للحالات التي تعاني من العقم بسبب نقص هذا الهرمون؛ كما يمتلك فيتامين سي أيضا القدرة علي تحسين مضاعفات حالات الكبد الدهني غير الكحولي لما يعرف عنه في القدرة علي تخليص الدم من الكوليسترول والحفاظ عليه ضمن النسب الطبيعية ويبطئ كذلك من حدوث تلف او تليف الكبد،كما أثبتت بعض الدراسات أن من فوائد فيتامين سي أيضا تقليل فرص التعرض لسرطان الفم عند الأشخاص الذين يتناولونه بصفة منتظمة.

يمتلك فيتامين سي القدرة على تحسين مضاعفات العمليات الجراحية المختلفة مثل”جراحات زراعة القلب وجراحات العظام وغيرها..”مثل تقليل الشعور بالألم وتحسين العمليات الوظيفية عقب الجراحة وتسريع الإلتئام؛ كما ان من فوائد فيتامين سي الطريفة قدرته علي رفع الحالة المزاجية بشكل عام والحد من الشعور بالإكتئاب والحزن كما انه يحد من التوتر والضغط العصبيين.

معلومة: يجب الحرص علي زيادة معدل تناول جرعات فيتامين سي لدى المدخنين بشكل خاص وذلك لأن التدخين يخفض بشكل تلقائي ومضر من مستويات فيتامين سي بالدم ولذا يجب إدراجه بشكل اكبر ضمن نظام غذائي صحي خاص بتلك الفئة.

أصبح من السهل الحصول علي فيتامين سي فوار من الصيدليات والسوبر ماركت، وكذلك المحلات التجارية المختلفة وأماكن بيع المنتجات الصحية ومكملات الفيتامينات، فيتامين C سي فوار هو نوع من أنواع المكملات الغذائية التعويضية لمعالجة نقص فيتامين سي والمحافظة على المناعة ورفع مستوياتها، وتتوفر أشكال عديدة لمكمل فيتامين سي مثل” فيتامين سي فوار أقراص للبالغين والأطفال، وفيتامين سي اكياس بودرة فوار أيضا، ونقط فيتامين سي، وشراب فيتامين سي، وفيتامين سي علي شكل حلوى لجذب الأطفال لتناوله، وكبسولات فيتامين سي، وفيتامين سي أقراص قابلة للمضغ، ومع ذلك فهناك العديد من الأسباب التي تجعل فيتامين سي فوار علي رأس تلك الأشكال.

يعد فيتامين سي فوار هو الإختيار الأنسب لتلك الفئة من الأشخاص الذين لا يستطيعون إبتلاع الكبسولات أو يعانون من مشاكل البلع المتعددة الأخرى.

تناول أقراص فيتامين سي فوار من خلال إذابتها في الماء يدعم زيادة معدل السوائل المتناولة يوميا.

إكساب المكمل الغذائي طعم لذيذ مستساغ لدى الجميع.

زيادة ثبات العقاقير في حالتها السائلة عن طريق الاضطرار لعمل محلول وقت استهلاكها.

يقلل من تهيج الجهاز الهضمي لأصحاب مشاكل المرئ وقرح المعدة والاثني عشر.

نمط الفوران يكون مشجعا وجذابا خاصة للأطفال.

مناسب للأشخاص الذين لا يفضلون مذاق فيتامين سي أقراص قابلة للمضغ.

سهولة الإستخدام.

أسباب تفضيل فيتامين سي فوار