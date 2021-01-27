كريم الفازلين لتطويل الشعر في أسبوع واحد للتمتع بشعر طويل وناعم

لا يعتبر الفازلين مقتصراً على ترطيب البشرة والجسم فقط بل يعتبر في ذلك الوقت متعدد الإستخدام بل أصبح يدخل في منتجات العناية بالشعر بسبب الفوائد التي تم إثباتها للفازلين حيث يساعد على ترطيب الشعر والتقليل من الهيشان وجفاف الشعر كما أنه يساعد على تنشيط الدورة الدموية في الرأس من خلال وضع كمية على فروة الرأس وتدليك الشعر لبضع دقائق مما ينمي الشعر لذلك يمكن إضافة أن الفازلين يعمل على تطويل الشعر ولكن يجب وضع الفازلين لبضع ساعات خاصة لفروة الشعر الدهنية أما فروة الشعر الجافة لا يوجد ضرر، انتشرت تركيبات كريم الفازلين لتطويل الشعر في وقت موجز قصير دون جهد وللحصول على الطريقة يمكنك المتابعة من خلال هذا المقال.كريم الفازلين لتطويل الشعر في أسبوع واحد للتمتع بشعر طويل
تكثر وسائل تطويل الشعر للفتيات حتى أن البعض يقوم بإسراف أموال كثيرة في العلاجات الطبية والغير طبية ولا يمكن إنكار نتائج تلك العلاجات ولكن تكمن المشكلة في حين ضعف نمو الشعر الخاص بالفتيات أحياناً لذلك لا تؤثر في تلك الحالة ويصيب البعض بالإحباط بسبب عدم القدرة على الحصول على شعر طويل حيث تستمد الفتاة شعورها بالثقة من الشعر الطويل.
المكونات:
- كمية مناسبة من الفازلين حسب طول شعرك ملعقتين أو أكثر.
- مقدار من زيت جوز الهند ويمكن استبداله بزيت الخروعملعقة من الثوم المفروم جيداً.
طريقة التحضير:
- نقوم بتحضير ماء مغلي لعمل حمام بخار للفازلين ونقوم بوضع الفازلين في طبق فوق الماء حتى يصبح الفازلين سائل.
- ثم نقوم بوضع زيت جوز الهند حتى يندمج الزيت مع الفازلين بشكل جيد.
- ثم نقوم بوضع الثوم المفروم على الزيت ونقلبهم جيداً بإستخدام ملعقة من السيلكون.
- بعد ذلك نقوم بتوزيع الكريم على الشعر في جميع الأماكن وخصوصاً على فروة الرأس بإستخدام اليدين.
- وبعد الإنتهاء نترك الكريم على الشعر لمدة لا تقل عن ساعة يتم تطبيق الكريم مرتين أسبوعياً وستلاحظ نتائج مبهرة منذ الأسبوع الأول.
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