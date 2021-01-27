اعراض ديدان البطن ومضاعفاتها وافضل الطرق الطبيعية للتخلص منها، وبحسب الدكتور محمد خير العجة، اخصائي امراض الجهاز الهضمي في مستشفى ميدكير دبي، فإن ديدان البطن دوت الخليج من الطفيليات التي تعيش داخل الامعاء وتتغذى من غذائه، وهي عبارة عن كائنات حية تنتقل غالباً عن طريق الطعام الملوث أو غير الناضج بشكل جيد.

اعراض ديدان البطن

يشير د. العجة الى ان وجود هذه الطفيليات في البطن يؤدي لحدوث أعراض عدة ومبهمة، وتختلف الاعراض حسب كمية الديدان الموجودة في البطن ونوعها.

وأكثر الاعراض شيوعاً لديدان البطن:

ألم في البطن والانزعاج.

الغثيان والتقيؤ في حالات نادرة.

انتفاخ البطن وعدم الشعور بالراحة.

حكة جلدية بسبب دخول السموم من الديدان للجسم.

حكة حول فتحة الشرج.

فقدان الوزن نتيجة فقدان الشهية بسبب الغثيان لكن في حالات قليلة.

وجود الديدان في البراز.

التعب والارهاق نتيجة السموم الناجمة عن الديدان في الجسم.

مضاعفات ديدان البطن

يقول د. العجة الى انه نادراً ما تتسبب ديدان البطن بأية مضاعفات خطيرة، لكنها في بعض الحالات قد تتجمع على بعضها وتشكل كتلة من الديدان التي تعمل على انسداد الامعاء، ما يضطر الطبيب للقيام بعملية جراحية لاستخراج كتلة الديدان.

وفي حال الشعور بالم شديد في البطن وانتفاخها وعدم خروج البراز، فإنها اعراض توحي بانسداد الامعاء نتيجة كتلة الديدان.

ومن المضاعفات الاخرى لوجود الديدان في البطن، أن تعمد إحدى هذه الديدان لدخول القناة الصفراوية او القناة المرارية أو القناة الجامعة، ما يسبب الانسداد والالم الشديد واليرقان والتقيؤ.

تشخيص ديدان البطن

وفقاً للدكتور العجة، يتم تشخيص وجود الديدان في البطن عدا عن وجودها في البراز، من خلال فحص للبراز للكشف عن الطفيليات.

افضل الطرق الطبيعية للتخلص من ديدان البطن

يكون علاج ديدان البطن عن طريق وصف أدوية كيميائية، لكن يمكن اللجوء الى بعض العلاجات العشبية والعلاجات الطبيعية، يقول د. العجة. ومنها بذور الكتان النيئ المطحون الذي يساعد كثيراً في التخلص من ديدان البطن.

كذلك الثوم والبصل يشاع أن لهما تأثير إيجابي على التخلص من ديدان البطن، اضافة الى الزنجبيل وجوز الهند.

لكن يشدد د. العجة على أهمية تحسين عمل الجهاز الهضمي وتقوية مناعته عن طريق تناول البكتيريا النافعة سواء من مصادرها الطبيعية كالزبادي، او من خلال مصادرها الدوائية التغذوية.