طريقة عمل كيكة النسكافية بصوص القهوة اللذيذ بمكونات اقتصادية

طريقة عمل كيكة النسكافية بصوص القهوة اللذيذ، يسعى العديد من النساء لكسر الروتين اليومي وتحضير بعض الحلويات اللذيذة والخفيفة على المعدة، وتقديمها لعائلتها بدلاً من شرائها من المحلات بأسعار باهظة، حيث تفننت ربة المنزل في تحضير تلك الحلويات بكل سهولة وبخطوات بسيطة، فيمكن تحضر الكيك في المنزل بكل سهولة ولا يحتاج لتحضيره سوى لنصف ساعة فقط، حيث تعد الكيكة من أشهر الحلويات وأفضلها حيث يعشقها الكبير والصغير، تحضر بعدة طرق متنوعة وحشوات مختلفة، فيمكن تحضر الكيك بالشيكولاته، و بنكهة البرتقال، و بنكهة الحليب والفانيليا، واليوم سوف نذكر لحضراتكم طريقة عمل كيك النسكافية بصوص القهوة بألذ طعم وبأقل تكلفة.طريقة عمل كيكة النسكافية بصوص القهوة
تعد كيكة النسكافية من ألذ وأطيب أنواع الكيك وجديدة نوعاً ما، تتميز برائحتها العطرة ومذاقها اللذيذ، يمكن تناولها مع كوب القهوة تعطي طعماً مختلفاً، حيث تشبه كيكة القهوة لحد كبير ولكن تختلف في الطعم وبعض المكونات، وتقدم كيكة النسكافيه مع صوص القهوة اللذيذ الذي يعطي مذاقاً مختلفاً في الطعم والرائحة.مكونات الكيك:
- كوب ونصف من الدقيق.
- ملعقة كبيرة بيكنج بودر.
- 3 بيضات.
- 2 ملعقة كبيرة فانيليا.
- كوب إلا ربع سكر.
- ملعقة كبيرة نسكافية.
- ملعقة كبيرة قهوة.
- كوب إلا ربع حليب.
- نصف كوب زيت.
- ملعقة كبيرة نسكافية.
- ملعقة كبيرة قهوة.
- ربع كوب حليب.
- 5 حبات جبنة مثلثات.
- ملعقة كبيرة سكر.
- 2 ملعقة كبيرة كريم شانتية.
- ملعقة فانيليا.
- يحضر إناء يخلط فيه البيض والفانيليا والسكر ويتم ضربها جيداً بالمضرب الكهربائي، ثم يضاف القهوة والنسكافية ويتم الإستمرار بالخفق.
- يضاف الحليب ثم الزيت مع الإستمرار بالخفق، ثم يضاف البيكنج بودر والدقيق ويتم الخفق.
- يحضر قالب كيك مدهون بالسمن، ويسكب فيه الخليط، ويدخل الكيك الفرن لمدة 45 دقيقة.
- نحضر إناء ويوضع فيه القهوة والنسكافية وربع كوب حليب و يخلطوا مع بعض.
- في إناء أخر تخفق الجبنة مع الحليب حتى تصبح ناعماً، ثم إضافة الفانيليا والسكر وكريم شانتية، وتمزج المكونات معاً.
- يضاف خليط القهوة لخليط الجبنة ويمزج مع بعض جيداً، ثم يدخل الثلاجة لوقت التقديم.
- تخرج الكيك من الفرن، ثم تقلب على طبق تقديم وتزين بصوص القهوة، ثم تقطع وتقدم.
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