ماسك للحفاظ علي نعومة البشرة ونضارتها بمكونين فقط في كل بيت

ماسك للحفاظ علي نعومة البشرة ونضارتها ، ماسك السنفرة يستخدم لتجديد خلايا الوجه ،وإزالة الخلايا الميتة ،وإكساب الوجه النضارة والنعومة سواء باستخدام حبيبات السكر أو الدقيق أو الرمل أو الملح لترطيب الوجه والجسم ،ويستخدم مرة واحده كل 15 يوم فهو ماسك رائع للاستخدام خاصة في فصل الشتاء بسبب جفاف وتقشير الجلد لبعض أصحاب البشرة الجافة ويحتوي علي العديد من الخصائص المفيدة سواء كان السكر او العسل الذي يعتبر مضاد حيوي طبيعي ضد البكتيريا وإليكي طريقة تحضير الماسك بمكونين فقط.

ماسك السنفرة للحفاظ علي نعومة البشرة ونضارتها

يستخدم في هذا الماسك السكر بسبب قدرته علي سنفرة ونعومة الوجه وأيضا العسل بسبب احتوائه علي الفيتامينات التي تجعله مضاد للبكتيريا ويمكن استخدامه أيضا كمرطب ومعالج للحبوب واللبن الذي يعتبر مقشر طبيعي للبشرة .

مكونات الماسك:

3 ملاعق صغيرة سكر

معلقة من العسل

نقاط من لبن جوز الهند أو لبن عادي

اخلطي جيدا ولأصحاب البشرة شديدة الجفاف أضيفي نقطة مقدار نص معلقة من زيت جوز الهند واخلطي

اغسلي الوجه بالماء الفاتر لفتح المسام

ضعي الماسك علي الوجه بحركات دائية باستخدام صوباعين واتركيه لمده من 10 ل 15 دقيقة

اغسلي الوجه بالماء

وقومي بالتنشيف لوجهك بطريقة التبطيط

كما يمكنك استخدام هذا الماسك لعلاج خشونة كعب الرجلين

ضعيه علي كعب الرجل

البسي كيس فوق الماسك وشراب لمده 10 دقائق حتى يسخن ويأخذ من كل الخصائص

ويستخدم أيضا للتنعيم ولعلاج اسمرار الركبة وكوعين اليد.