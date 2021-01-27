كيك الشوكولاتة والبسكويت السريعة ب 4 مكونات فقط وبدون فرن

كيك الشوكولاتة والبسكويت السريعة ، عبارة عن حلي سهل وبسيط من 4 مكونات فقط في كل مطبخ ، ويمكنك الحصول عليها من كل مكان حلوى سريعة وجديدة ، وتحتوي علي الكثير من الشيكولاتة اللذيذة، ستدمنين تحضيرها وتقديمها لأطفالك وأسرتك بسبب طعمها الرائع وشكلها الجميل، وإليك طريقة تحضير كيك الشوكولاتة السريعة بدون استخدام فرن وبمكونات بسيطة وسهلة .

عدد 8 ملاعق كبيرة من الزبدة.

عدد 2 بار من الشوكولاتة .

1 كوب كريمة خفق سائلة.

400 جرام من البسكويت السادة.

ضعي البسكويت في محضرة الطعام أو الخلاط وقومي بطحنه.

و في الميكروويف قومي بتسييح نصف كمية الزبدة.

ثم اضيفيها إلي البسكويت بعد طحنه.

ثم اخلطيهم معا في الخلاط حتى يتجانسوا .

وفي صينية سهلة الفتح ضيفي البسكويت وقومي بتسويته من الجوانب والقاع.

قومي بتقطيع بار الشوكولاتة إلي قطع صغيرة .

وفي وعاء أضيفي كريمة الخفق وأضيفي عليها قطع الشيكولاتة ثم أضيفي باقي كمية الزبدة.

اخلطي المكونات جميعها بالمضرب اليدوي حتي يتجانسوا .

ثم أضيفي خليط الشوكولاتة في نصف الصينية.

وبعد تمام التماسك قومي بفتح الصينية من الجوانب.

يمكنك تزيينها برشة من الكاكاو أو القهوة سريعة الذوبان أو الشوكولاتة المبشورة.

قومي بتقطيعها ويمكنك إضافة خطوط من صوص الشوكولاتة وتزيينها بورود من الكريم شانتيه.

مكونات كيك الشوكولاتة والبسكويت السريعةطريقة التحضيرتحضير حشوة الشوكولاتة

واستمتعي بألذ طعم من حلوى يمكنك إعدادها في 5 دقائق لا غير وبمكونات سهلة وبسيطة موجودة في كل مطبخ ، تنال إعجاب أسرتك.