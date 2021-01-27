الوصفة الكورية لتبييض الوجه من أول استعمال بمكونات طبيعية

الوصفة الكورية لتبييض الوجه ، هي من أكثر وصفات التبييض الفعالة، ذات النتائج الباهرة من أول استعمال، فهي وصفة الإمبراطورة الكورية ميونغسونغ، المعروفة باسم الملكة مِن، وهي سر بياض بشرتها ونعومتها ونضارتها، ومن الجدير بالذكر أن بشرة الوجه تتأثر بعوامل خارجية تجعلها غير صحية، مثل التعرض لأشعة الشمس الضارة، أو التعرض لتيارات الهواء الباردة مدة زمنية طويلة، واستخدام مستحضرات التجميل على الوجه لفترات طويلة، والتقصير في تنظيف البشرة بعد استخدامها، وأحيانا يكون سبب التغير في شكل البشرة هو التلوث، ومع عدم الاهتمام بتعويض البشرة بالتنظيف العميق، وإزالة الشوائب العالقة بالبشرة، والترطيب الجيد للجلد، تحدث للبشرة العديد من المشاكل، والتي من أبرزها لون البشرة غير الموحد، وظهور المسام الواسعة، التي تحتاج لوصفة غلق مسام الوجه بطرق طبيعية ، والحل يكمن في خلطة كورية لبشرة نضرة، وخالية من الشوائب في أسبوع واحد، ونتائجها تظهر من أول استعمال.

وللحصول على بشرة موحدة اللون، نضرة، دون عيوب ومشاكل، قومي بعمل وصفة الملكات لتبييض الوجه، وهي أقوى وصفة من وصفات كورية لتبييض البشرة، فالخلطة الكورية لصفاء البشرة والتي اعتمدتها زوجة إمبراطور كوريا قديمًا، الملكة مِن، وجميع مكونات الوصفة طبيعية، موجوده في منزلك، فقد كانت الملكات في الماضي يعتقدن حقًا أن الطبيعة تمنح الحياة لكل شيء حولهن، فاستخدام مكونات طبيعية للبشرة، يعتبر حياة للبشرة، لذا فالوصفة مجربة ومضمونه ونتائجها مبهرة من أول استعمال، وإذا كنتي تعاني من سواد حول الفم، فينصح باستخدام وصفة لتفتيح السواد حول الفم ، مع الوصفة الكورية للتبييض للحصول على نتائج أسرع.

10 ملاعق كبيرة أرز.

4 ملاعق كبيرة لبن حليب.

4 ملاعق كبيرة عسل نحل طبيعي.

ماء.

أحضري وعاء وضعي به ماء لسلق الأرز، ارفعي الوعاء على نار متوسطه حتى يغلي الماء، ثم أسقطي الأرز فيه لسلقه، واتركيه على النار حتى ينضج. قومي بالاحتفاظ بماء سلق الأرز في وعاء جانبي، وأخرجي منه الأرز الناضج، وقومي بطحنه أو فرمه جيدًا في وعاء آخر. قومي بإضافة عسل النحل الطبيعي إلى الأرز المسلوق، واخلطيهما جيدًا، ثم أضيفي الحليب للمزيج وبالتقليب جيدًا، والآن سوف تلاحظين أن المزيج أصبح مثل العجين وقوامه مثل الچيلي. اغسلي وجهك جيدًا بماء دافئ، ثم جففيه، واستخدمي فرشاة ماسك الوجه، وقومي بفرد المزيج الذي تم تحضيره على وجهك بالكامل، على هيئة قناع. اتركي ماسك وصفة التبيض على وجهك، حتى يجف تمامًا على وجهك، وبعد أن يجف افركي الماسك الجاف بحركات دائرية على وجهك، ثم اشطفي بماء سلق الأرز الذي وضعيه جانبًا. وأخيرًا اغسلي وجهك بماء بارد، ثم رطبيه بكريم الترطيب المناسب لنوع بشرتك، واستمتعي ببشرة ناصعة مثل بياض الثلج، وللعروس ينصح باستخدام وصفة مقشر المسك لتفتيح الجسم ، مع الوصفة الكورية لتبييض الوجه، وأيضًا وصفة توريد كعوب القدمين الفعالة، وابهري الجميع بإطلالة عروس مميزة. يوضع الماسك مرة واحدة كل 7 أيام، وستظهر لك نتيجة فورية من أول استعمال.

الكورية الطبيعية لتبييض البشرة