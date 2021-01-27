كنز رباني لتطويل الشعر وتكثيفه بجنون من أول استعمال بدون أي مواد كيميائية

تطويل الشعر وتكثيفه،بما أن حلم كل فتاه هو الحصول علي شعر طويل وجذاب، ولامع وكثيف والتخلص من مشاكل الشعر المتعددة، نقدم هنا بعض الوصفات الطبيعية التي تخلصنا من مشاكل الشعر المتعددة، من تساقط وهيشان وغيره والحصول على شعر جميل وجذاب، كما تحلمين بنتائج سريعة ومذهلة والتخلص من تساقط الشعر بشكل نهائي، والحصول على شعر صحي يتميز بكثافته ونعومته الملحوظة.

كنز رباني لتطويل الشعر وتكثيفه من أول استعمال

وصفة تطويل وتكثيف الشعر بالثوم

المكونات:

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم

كوب من زيت الزيتون

ملعقة صغيرة من زيت اللافندر

*طريقة التحضير والاستعمال

نقوم بخلط المكونات الثلاثة مع بعض، ثم نرفعهم على نار هادئة حتى الغليان لمدة لا تقل عن خمس دقائق، وبعد ذلك ننتظر الخليط حتى يهدأ ويبرد ونصفيه، ثم ندهن بعد ذلك فروة الرأس بها الخليط ونتركه على فروة الرأس مدة لا تقل عن ساعة، وبعدها نقوم بغسل الشعر ونكرر هذه الوصفة مالا يقل عن 3مرات أسبوعيا.

خلطة زيت الخروع واللوز لتطويل الشعر وتكثيفه

المكونات

زيت الخروع

زيت اللوز

التحضير وطريقة الاستعمال

نقوم بخلط ربع كوب من زيت الخروع مع ربع كوب من زيت اللوز، وبعد ذلك نقوم بتدليك فروة الشعر بهذا الخليط، ويغطي به الشعر ويترك لمدة ساعة على الأقل، وبعد ذلك نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو الصحي، ونقوم بتكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعيا على الأقل.

وصفة الحلبة لتطويل الشعر وتكثيفه

المكونات:

بذور الحلبة

زيت الزيتون

التحضير وطريقة الاستعمال

قومي بنقع ملعقة كبيرة من بذور الحلبة، في كوب كبير من الماء ليله كاملة، ثم قومي بعد ذلك بفرم منقوع الحلبة ونضيف، ثم قومي بإضافة اربع أكواب من زيت الزيتون، وقومي بمزج المكونات جيداً مع بعضهم البعض،ثم قومي بتدليك فروة الرأس وكامل الشعر بالخليط، ونتركهم لمدة لا تقل عن نصف ساعة، وعليك الاستمرار على هذه الوصفة حتي يحدث تحسن في الشعر وتلاحظي نمو الشعر وطوله وكثافته، كما يساعد الخليط في تقليل تساعد الشعر بشكل ملحوظ فعليك استخدامه مرتين بالأسبوع.