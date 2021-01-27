طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة واسرار نجاحها  فى المنزل بلون ذهبى رائع

طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة واسرار نجاحها الزلابية أو لقمة القاضي كما يطلق عليها البعض، فهي من أنواع الحلويات المصرية الأصيلة، والتي تحرص الكثير من ربات البيوت على القيام بها، ولكنها تشكو دائماً من عدم صنعها بشكل ناجح ولكنها دائماً تفشل منا، فنحن نعلم أن سر نجاح الزلابية في وقت تخمير العجين والسرعة في تشكيل العجين وسرعة وضعه بالزيت الغزير على نار هادئة لكي نحصل على عجينة طرية من الداخل مقرمشة من الخارج، وهذا ما نساعدك به اليوم، تعرفي معنا على طريقة عمل الزلابية بطريقة صحيحة.

طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة واسرار نجاحها

سوف نوضح اليوم لكل ربة منزل سر من أسرار نجاح لقمة القاضي ولا نحتاج للكثير من الوقت والأموال وبطعم رائع:

كوبان من الدقيق.

ملعقتين من السكر.

ملح.

ملعقة خميرة.

ماء دافئ للعجن.

زيت غزير للقلي.

شربات حلويات.

جوز هند مبشور للتزين أو مكسرات.

نحضر إناء عميق ونخلط به الدقيق مع السكر والملح والخميرة والزيت تقلب المكونات معاً ونقوم بإضافة الماء تدريجياً حتى أن تحصلين على عجينة رخوة. تترك العجينة بمكان دافئ وتترك لمدة ساعة حتى أن يتخمر العجين ويتضاعف حجمها. بعد انتهاء المدة نقوم بأخذ العجينة ونقطع لكرات صغيرة وتوضع بزيت ساخن، ومن ثم نقوم بوضع لقمة القاضي في شربات الحلويات أو العسل وهي ساخنة. وترص بأطباق التقديم وتزين بجوز الهند وبألف هنا وشفا. ويتم تحضير الشربات من خلال وضع كوبان من السكر مع كوب من الماء على النار مع التقليب المستمر ويضاف له القليل من الفانيليا وعصير الليمون، وتنرك على النار حتى أن تغلي ويثقل المزيج لحد ما ويترك حتى أن يبرد ونقوم بغمس لقمة القاضي بها على أن تكون ساخنة والشربات بارد.

المكونات:طريقة التحضير: