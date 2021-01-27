الوصفة السحرية الفحم لإزالة شعر العانة والابطين والوجه الفحم يعمل على تفتيح البشرة، والتخلص من الشعر الزائد الموجود في البشرة والعانة وجميع المناطق الحساسة، والتي تسبب ازعاج أمام الجميع لذلك للتخلص من الشعر الزائد الموجود في الغطاء، لذا عزيزتي إذا كنت من الاشخاص التي تريدين تفتيح بشرتك والتخلص من الاماكن السمراء الموجودة بها وايضا يزعجك بشكل مستمر أمام الجميع وجود شعر في الجسم وتحت الإبطين، وليس لديك الإمكانيات الكافية أن تقومي بعمل عمليات الليزر أو غيرها يمكنك من اليوم أن تستغني عن كافة المشاكل التي تواجهنا هي من خلال أن نقوم بتحضير ماسك الفحم الرائع، الفعالة، وبعض الوصفات الطبيعية التي تتمثل في وجود العديد من الخصائص الفعالة في تفتيح البشرة.البرتقال والفحم للتخلص من الشعر الزائد لتفتيح البشرة
الجسم دائما يحتاج بعض العناصر والمعادن والفيتامينات، والكالسيوم والبروتين وكل هذا نحصل عليه من خلال استخدامنا لبعض الوصفات الطبيعية فمثلا عند استخدام البرتقال أو قشور البرتقال في سوف نحصل على نتائج مفيدة جدا للبشرة، منها فيتامين في المعروف عنه أنه غني بالعديد من الخصائص الفعالة في تفتيح البشرة، بالإضافة إلى ذلك يمكنك استخدام الفحم الفعال في تفتيح البشرة الداكنة وعموما يعتبر محسن قوي، كما أنه يعمل أيضا على توحيد لون البشرة، والشعر الزائد الموجود في الجسم سوف لا نراه بعد اليوم عند اتباع هذه الوصفة الفعالة.طريقة تطبيق الوصفة:-
- نقوم بتحميص قشور البرتقال داخل الفرن .
- نضعه لمدة ساعة نبدأ بفرق قشور البرتقال من خلال الخلاط الكهربائي.
- ولكى نستطيع الحصول على نتائج أفضل يمكننا أن نضيف زيت جوز الهند وايضا نضيف ملعقتين من الفحم المطحون.
- ونبدأ بوضع الوصفة على الشعر الزائد بالجسم إذا كان في البشرة، أو الجسم بالكامل.
- ويترك هذا الماسك الفعال لمدة 15 دقيقة.
- ثم يمكنك بعد ذلك أن تكون للتخلص من هذا الماسك في اسرع وقت.
- هذا الماسك سوف يعمل على القضاء للشعر الزائد.
- ولكن الأهم أن يتم تكرارها اكثر من مره في الاسبوع لكي نحصل على عدم ظهور الشعر الزائد مرة ثانية في البشرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الوصفة السحرية الفحم لإزالة شعر العانة والابطين والوجه وفوق الشفايف سريعا بدون الم نهائي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.