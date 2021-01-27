اقوي كريم أساس طبيعي خافي للعيوب من صنع أيديكي بدون أي مواد كيميائية

اقوي كريم أساس، كريم الأساس السائل هو أول الخطوات التي تلجأ أي فتاة ترغب في وضع المكياج على وجهها، حيث يعطي كريم الأساس للوجه لون موحد ويخفي أي بقع أو حبوب موجودة في الوجه، ويوجد من كريم الأساس الكثير من الماركات، منها ما هو رخيص الثمن ولكنه مصنوع من مواد رديئة ومع كثرة استعماله فإن البشرة تتأثر، وقد تظهر عليها الحبوب وتصبح جافة جداً، أما النوع الأخر فهو مرتفع الثمن وهذا لأنه عالي الجودة ومكون من مواد طبيعية وغير مضرة بالبشرة، وهذا النوع لا تستطيع أغلب الفتيات شراؤه وخاصة عندما يكون معدل وضع المكياج شبه يومي، لذلك يمكن تحضير كريم أساس طبيعي في المنزل ومن مواد طبيعية وبتكلفة أقل من الماركات المشهورة.

اقوي كريم أساس طبيعي خافي للعيوب

حيث يمكن تحضير كريم أساس سائل مثالي للبشرة الجافة من ثلاث مكونات فقط، وهذه المكونات هي زبدة الشيا وزيت الجوجوبا وبودرة المكياج المعدنية السائبة، حيث يتم وضع ملعقة صغيرة من زبدة الشيا وملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا وملعقة كبيرة من البودرة في وعاء على نار هادئة، عندما تبدأ زبدة الشيا بالذوبان نقلب المكونات بلطف باستخدام ملعقة خشبية وعندما تذوب زبدة الشيا تماماً نرفع الخليط من على النار، وبعد ذلك نضع الخليط في علبة نظيفة ومعقمة ولا نغطيها حتى نتأكد من أن الخليط أصلح بدرجة حرارة الغرفة، ويمكن ترك هذا الكريم في درجة حرارة الغرفة العادية واستخدامه في أي وقت، وللعمل فإن هذه الكمية تكفي استخدام يقارب الشهر.

افضل كريم اساس يومي

يمكن تحضير كريم أساس باستخدام زبدة الشيا مع مكونات أخرى، حيث يتم إذابة نصف كوب من زبدة الشيا في حمام مائي، وبعد ذلك نضيف ملعقة صغيرة من الكاكاو والقرفة البودرة ونخلط جيداً حتى نحصل على خليط متجانس، وبعد ذلك نضيف ملعقة كبيرة من أي لوشن جسم ونخلط للحصول على خليط كريمي، ويمكن التحكم في لون كريم الأساس عن طريق زيادة أو تقليل كمية القرفة البودرة في الخليط، وهذا الكريم يجب حفظه في الثلاجة وإخراجه عند الحاجة فقط وهو صالح للاستخدام لفترة لا تتعدى الشهرين، وبعدها يتم تحضير كمية أخرى.