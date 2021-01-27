طريقة عمل بسكوت القهوة بكوب دقيق واحد فقط سريعة ومذاق رائع

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طريقة عمل بسكوت القهوة ، للشيف هبة أبو الخير، واحدًا من أشهى وأسهل وأـلذ طرق عمل بسكويت القهوة، والذي يمكنك أن تعديه بكوب دقيق واحد فقط، وتحصلين على كمية كبيرة من البسكويت، فهو أكثر ضمانًا صحيًا بالإضافة إلى كونه شهيًا جدًا، كما يناسب جلسات السهرة والمساء، أو عند الفطور صباحًا، ولا تنس أن تضعي منه القليل في لانش بوكس أطفالك لتناوله أثناء اليوم الدراسي، ومع زوجك في عمله، وأنت أيضًا إذا كنت تعملين، يمكنك الحصول على القليل منه، فهو عبارة عن وجبة خفيفة، في منتصف يومك.طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة تحضير بسكويت القهوة اللذيذ، سهلة وبسيطة، وهي تناسب عشاق ومحبي القهوة، وتناسب أيضًا التجهيز إلى جوار طريقة مشروبات الكافيهات الدافئة، والاستمتاع بوجبة خفيفة، فقط بكوب طحين واحد وزبدة، وبضعة مكونات، يمكنك عمل كوكيز القهوة الخفيف، وهي مقادير كفيلة بتحضير كمية كبيرة من كويكز القهوة.مقادير كوكيز القهوة
- كوب وثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق ذاتي التخمير.
- ملعقة و1/2 من الحليب السائل.
- 2 ملعقة كبيرة من النسكافية.
- ½ كوب زبدة غير مالحة.
- صفار حبة بيض واحدة (احرصي أن تكون بدرجة حرارة الغرفة، وليست من الثلاجة مباشرة).
- 2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام غير المحلى.
- 4 ملاعق كبيرة من النشا.
- كوب إلا ربع من السكر البودر.
- في وعاء صغير ضعي القهوة سريعة الذوبان، ثم أضيفي إليهم الحليب السائل، ثم أذيبي القهوة جيدًا بالحليب، واحرصي أن يكون الحليب ساخنًا، ويمكنك زيادة مقدار القهوة أو النسكافية، حسب درجة مذاق القهوة الذي ترغبين في الحصول عليه، ثم دعيها تبرد جانبًا.
- وفي وعاء عميق آخر، ضعي الزبدة في الوعاء، على أن تكون في درجة حرارة الغرفة، ثم ابدئي في تذويبها قليلًا، حتى تتحول إلى القوام الكريمي.
- أضيفي السكر إلى الزبدة، ثم اخفقيهم جيدًا، ويمكنك من البداية استخدام عجان أو مضرب كهربائي حسب رغبتك، وعندما يتحول لون الزبدة إلى درجة لون فاتحة، اطمئني إلى ذوبان السكر مع الزبدة.
- أضيفي صفار البيضة إلى الزبدة والسكر، ولا تقلقي أنك لن تضعي الفانيليا، فقهوة الاسبريسو ذات نكهة قوية، سوف تطغى على زفارة البيض إن كنت تخشين منها.
- أضيفي خليط القهوة سريعة الذوبان إلى الخليط، وامزجيهم جيدًا، ولا تستخدمي القهوة العادية في وصفة عمل بسكويت القهوة، لأنه تجعل اللون داكن جدًا، وكذلك تجعل المذاق أكثر مرارة.
- الآن ضعي مصفاة ثم ابدئي في نخل الدقيق، فوق المكونات والخليط السابق، (وفي حالة عدم توفر الدقيق ذاتي التخمير لديك، قومي باستخدام دقيق فاخر وأضيفي إليه، ¼ ملعقة بيكنج بودر).
- أضيفي إلى الخليط، ثلاث ملاعق من الكاكاو، ثم ضعي النشا، في المصفاة أيضًا حتى يتخللها الهواء.
- قومي بخلط المكونات بالاسباتيولا في البداية، ثم ابدئي باستخدام يديك في جمع العجين، ولاحظي أن عجين البسكويت لا تُعجن وإنما يتم جمعها بيديك.
- ملحوظة بشأن عجين بسكويت القهوة؛ إذا قمت بتحضير بسكويت القهوة في الصيف، فلن تتماسك معك العجين، سوى بعد وضعها في الثلاجة لمدة ربع ساعة، ولكن في الشتاء يمكنك الحصول على عجين بسكويت متماسكة فور تجهيزها، مثل الصورة.
- احصلي على جزء من العجين، ولفيه على هيئة رول صغير، ثم ابدئي في تقطيعه.
- قومي بتشكيل قطع عجين بسكوت القهوة، واحرصي أن يكون الشكل منتظم، وباستخدام أداة حادة قليلًا، قومي بعمل فراغ في المنتصف ولكن ليس بدرجة عميقة، واحرصي على الخبز في صينية ثقيلة نوعًا ما، حتى لا يحترق بسكوت القهوة من الأسفل.
- قبل الخبز، قومي بتغطية بسكوت القهوة، ثم ضعي الصينية في الثلاجة لمدة ساعة، وهي خطوة وخدعة مهمة للغاية في نجاح بسكويت القهوة مثل الجاهز بالضبط.
- في فرن ساخن مسبقًا عند درجة حرارة 160 درجة مئوية، وعلى الرف الأوسط، ضعي صينية بسكويت القهوة، والنار من الأسفل فقط.
- عقب إخراجه من الفرن، دعيه يبرد ثم ابدئي في وضعه بصحن التقديم، إلى جوار بعض المشروبات الدافئة، واستمتعي مع أسرتك، بسهرة جميلة ومذاق قهوة غني، في بسكويت القهوة.
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