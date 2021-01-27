طريقة عمل بسكوت القهوة بكوب دقيق واحد فقط سريعة ومذاق رائع

طريقة عمل بسكوت القهوة ، للشيف هبة أبو الخير، واحدًا من أشهى وأسهل وأـلذ طرق عمل بسكويت القهوة، والذي يمكنك أن تعديه بكوب دقيق واحد فقط، وتحصلين على كمية كبيرة من البسكويت، فهو أكثر ضمانًا صحيًا بالإضافة إلى كونه شهيًا جدًا، كما يناسب جلسات السهرة والمساء، أو عند الفطور صباحًا، ولا تنس أن تضعي منه القليل في لانش بوكس أطفالك لتناوله أثناء اليوم الدراسي، ومع زوجك في عمله، وأنت أيضًا إذا كنت تعملين، يمكنك الحصول على القليل منه، فهو عبارة عن وجبة خفيفة، في منتصف يومك.

طريقة تحضير بسكويت القهوة اللذيذ، سهلة وبسيطة، وهي تناسب عشاق ومحبي القهوة، وتناسب أيضًا التجهيز إلى جوار طريقة مشروبات الكافيهات الدافئة، والاستمتاع بوجبة خفيفة، فقط بكوب طحين واحد وزبدة، وبضعة مكونات، يمكنك عمل كوكيز القهوة الخفيف، وهي مقادير كفيلة بتحضير كمية كبيرة من كويكز القهوة.

كوب وثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق ذاتي التخمير.

ملعقة و1/2 من الحليب السائل.

2 ملعقة كبيرة من النسكافية.

½ كوب زبدة غير مالحة.

صفار حبة بيض واحدة (احرصي أن تكون بدرجة حرارة الغرفة، وليست من الثلاجة مباشرة).

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام غير المحلى.

4 ملاعق كبيرة من النشا.

كوب إلا ربع من السكر البودر.