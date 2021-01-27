11 نوع من الاطعمة المفروض تتجنبيها لو عايزة بشرة نضرة خالية من التجاعيد

بعض الوجبات الخفيفة الصحية والسريعة المفضلة عندنا ، زي العصاير والفواكة المجففة ، ممكن انها تضر بصحة بشرتنا وتظهر التجاعيد على الوش بشكل اسرع ، وده بسبب بعض المكونات الموجودة فيها زي كميات السكر الكتير والصوديوم والكبريتات اللي بتأثر بشكل سلبي على جسمنا عن طريق تجفيفها او اضعاف كولاجين الجلد ، والنهاردة هنشارك معاكم قايمة اطعمة بتسبب تجاعيد البشرة عشان تتجنبيها وتحافظي على بشرتك نضرة وخالية من التجاعيد والسموم قدر الامكان.
اطعمة بتسبب تجاعيد البشرة:
1- الشوربة المعلبة:
الشوربة المعلبة مليانة بالصوديوم ،والصوديوم بيمتص المية من اجسامنا ، وده هيخليكي تحسي بالجفاف اكتر من اي وقت تاني ، وفي الواقع علبة الشوربة المتوسطة بتحتوي على اكتر من الكمية الموصي بيها من الصوديوم اللي الجسم محتاجها.
وبسبب ارتفاع مستويات الصوديوم ، ممكن يأدي للشعور بالجفاف ، وبدوره ممكن يأثر على الجلد وهيبقى جاف اكتر ومعرض اكتر للتجاعيد.
2- عصير الفواكة:
على الرغم من ان عصير الفاكهة يبان وجبة خفيفة صحية ، الا انها مليانة بالسكر ، واكل كميات كبيرة من السكر مرتبطة بصحة الجلد ، لانه بيأثر على الكولاجين وبنية الجلد ، والكولاجين مهم لحماية بشرتنا والحفاظ عليها مرنة ونضرة.
شرب كتير من العصاير ممكن يأدي بمرور الوقت ، لبشرة جافة واقل نعومة وشباب ، وكل ده بيحصل بسبب سكر الفاكهة.
3- مشروبات الطاقة:
على الرغم من ان المشروبات دي ممكن تكون مفيدة جدا لاي شخص بيحتاج زيادة الطاقة ، الا انها ممكن بالفعل تضر ببشرتك ، وده لانها مليانة بالسكر والكافيين ، والاتنين مضرين للبشرة.
كمية السكر المرتفعة ممكن انها تأثر على صحة الكولاجين ، والكافيين بيتسبب في جفاف بشرتك ، وده بيخلي البشرة معرضة للتلف والتجاعيد.
4- الطعام المقلي:
الاطعمة المقلية مش مضرة بصحتنا بس ، ولكن كمان بتخلي البشرة تبان سنها اكبر ، لان الاطعمة المقلية بتزود من المركبات الالتهابية في جسمنا ، وده معناه انها هتهيج اجسمانا وبشرتنا ممكن تلتهب ، وده بيخليها معرضة اكتر للتلف الخارجي من الشمس ، وبيظهر عليها التجاعيد.
5- الزيوت النباتية:
تقليل كمية الزيت اللي بنستخدمها ممكن يبقى مفيد لبشرتنا ، لان الزيت مليان بالدهون المتحولة ، وبيسبب الالتهاب ، وده بيخلي البشرة ضعيفة اكتر لتأثير الاشعة فوق البنفسجية الضارة ، وده ممكن يسبب التجاعيد وبقع العمر الغامقة لان بشرتنا بتكون مش قادرة تحمي نفسها بشكل صحيح.
6- الفواكة المجففة:
الفواكة المجففة كمان من انواع الاطعمة اللي ممكن تسبب تجاعيد البشرة وتبين بشرتنا بسن اكبر لانها مليانة بالكبريتات ، لان الكبريتات من المواد المهمة لحفظ الفاكهة وتجفيفها ، ولكن في نفس الوقت بتزود من مستوى الجذور الحرة في اجسامنا ، والجذور الحرة دي بتتلف الخلايا والحمض النووي والبروتينات ، وده بيأدي للشيخوخة المبكرة.
7- كعكة الارز:
للاشخاص اللي بيكونوا ماشيين على دايت لتخسيس الوزن وبيدخلوا كعكة الارز في نظامهم الغذائي ، هي تبان انها اختيار صحي ، ولكن هي في الحقيقة بتحتوي على مؤشر مرتفع لنسبة السكر في الدم ، ووجود السكر بكمية كبيرة في الدم بيقلل الكولاجين وممكن انه يزود من علامات الشيخوخة.
8- السمنة:
كان الاعتقاد دايما ان السمنة صحية اكتر من الزبدة ، ولكن هي في الحقيقة بتحتوي على دهون غير مشبعة ضارة ، واكل السمنة بكميات كبيرة في الاكل ممكن انه يضر بشرتك بسبب الدهون دي ، وده هيخليها جافة اكتر ومعرضة للتجاعيد ، ولكن مع ذلك ممكن تعتمدي على السمنة اللي بتحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة ومش بتحتوي على اي دهون متحولة.
9- المكرونة:
الكربوهيدرات المصنعة زي المكرونة والارز الابيض والخبز ممكن انها تضر بشرتك وتتلف الكولاجين في البشرة ، لان بيكون ليها تأثير كبير على مستويات السكر في الدم ، وده معناه انه هيأثر على البشرة ويخليها اقل نعومة ومرونة وباهتة اكتر وفيها تجاعيد.
10- بديل العسل:
بديل العسل ده بيحتوي على نسبة عالية جدا من الفركتوز ، وده هيأدي لتكوين التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة زي بقع العمر الغامقة.
11- الزبادي بالفواكة:
زبادي لافواكة بتحتوي على كمية كبيرة من السكر ، ولما بناكلها السكريات دي بتندمج مع الاحماض الامينية الموجودة في الكولاجين والايلاستين وتكسرها ، وده ممكن يأدي لظهور التجاعيد بشكل مبكر.
بوتوكس طبيعي: استخدمي مكون واحد هيساعدك تتخلصي من التجاعيد والهالات السودا والجلد الجاف
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 11 نوع من الاطعمة المفروض تتجنبيها لو عايزة بشرة نضرة خالية من التجاعيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.