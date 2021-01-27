11 نوع من الاطعمة المفروض تتجنبيها لو عايزة بشرة نضرة خالية من التجاعيد

بعض الوجبات الخفيفة الصحية والسريعة المفضلة عندنا ، زي العصاير والفواكة المجففة ، ممكن انها تضر بصحة بشرتنا وتظهر التجاعيد على الوش بشكل اسرع ، وده بسبب بعض المكونات الموجودة فيها زي كميات السكر الكتير والصوديوم والكبريتات اللي بتأثر بشكل سلبي على جسمنا عن طريق تجفيفها او اضعاف كولاجين الجلد ، والنهاردة هنشارك معاكم قايمة اطعمة بتسبب تجاعيد البشرة عشان تتجنبيها وتحافظي على بشرتك نضرة وخالية من التجاعيد والسموم قدر الامكان.

اطعمة بتسبب تجاعيد البشرة:

1- الشوربة المعلبة:

الشوربة المعلبة مليانة بالصوديوم ،والصوديوم بيمتص المية من اجسامنا ، وده هيخليكي تحسي بالجفاف اكتر من اي وقت تاني ، وفي الواقع علبة الشوربة المتوسطة بتحتوي على اكتر من الكمية الموصي بيها من الصوديوم اللي الجسم محتاجها.

وبسبب ارتفاع مستويات الصوديوم ، ممكن يأدي للشعور بالجفاف ، وبدوره ممكن يأثر على الجلد وهيبقى جاف اكتر ومعرض اكتر للتجاعيد.

2- عصير الفواكة:

على الرغم من ان عصير الفاكهة يبان وجبة خفيفة صحية ، الا انها مليانة بالسكر ، واكل كميات كبيرة من السكر مرتبطة بصحة الجلد ، لانه بيأثر على الكولاجين وبنية الجلد ، والكولاجين مهم لحماية بشرتنا والحفاظ عليها مرنة ونضرة.

شرب كتير من العصاير ممكن يأدي بمرور الوقت ، لبشرة جافة واقل نعومة وشباب ، وكل ده بيحصل بسبب سكر الفاكهة.

3- مشروبات الطاقة:

على الرغم من ان المشروبات دي ممكن تكون مفيدة جدا لاي شخص بيحتاج زيادة الطاقة ، الا انها ممكن بالفعل تضر ببشرتك ، وده لانها مليانة بالسكر والكافيين ، والاتنين مضرين للبشرة.

كمية السكر المرتفعة ممكن انها تأثر على صحة الكولاجين ، والكافيين بيتسبب في جفاف بشرتك ، وده بيخلي البشرة معرضة للتلف والتجاعيد.

4- الطعام المقلي:

الاطعمة المقلية مش مضرة بصحتنا بس ، ولكن كمان بتخلي البشرة تبان سنها اكبر ، لان الاطعمة المقلية بتزود من المركبات الالتهابية في جسمنا ، وده معناه انها هتهيج اجسمانا وبشرتنا ممكن تلتهب ، وده بيخليها معرضة اكتر للتلف الخارجي من الشمس ، وبيظهر عليها التجاعيد.

5- الزيوت النباتية:

تقليل كمية الزيت اللي بنستخدمها ممكن يبقى مفيد لبشرتنا ، لان الزيت مليان بالدهون المتحولة ، وبيسبب الالتهاب ، وده بيخلي البشرة ضعيفة اكتر لتأثير الاشعة فوق البنفسجية الضارة ، وده ممكن يسبب التجاعيد وبقع العمر الغامقة لان بشرتنا بتكون مش قادرة تحمي نفسها بشكل صحيح.

6- الفواكة المجففة:

الفواكة المجففة كمان من انواع الاطعمة اللي ممكن تسبب تجاعيد البشرة وتبين بشرتنا بسن اكبر لانها مليانة بالكبريتات ، لان الكبريتات من المواد المهمة لحفظ الفاكهة وتجفيفها ، ولكن في نفس الوقت بتزود من مستوى الجذور الحرة في اجسامنا ، والجذور الحرة دي بتتلف الخلايا والحمض النووي والبروتينات ، وده بيأدي للشيخوخة المبكرة.

7- كعكة الارز:

للاشخاص اللي بيكونوا ماشيين على دايت لتخسيس الوزن وبيدخلوا كعكة الارز في نظامهم الغذائي ، هي تبان انها اختيار صحي ، ولكن هي في الحقيقة بتحتوي على مؤشر مرتفع لنسبة السكر في الدم ، ووجود السكر بكمية كبيرة في الدم بيقلل الكولاجين وممكن انه يزود من علامات الشيخوخة.

8- السمنة:

كان الاعتقاد دايما ان السمنة صحية اكتر من الزبدة ، ولكن هي في الحقيقة بتحتوي على دهون غير مشبعة ضارة ، واكل السمنة بكميات كبيرة في الاكل ممكن انه يضر بشرتك بسبب الدهون دي ، وده هيخليها جافة اكتر ومعرضة للتجاعيد ، ولكن مع ذلك ممكن تعتمدي على السمنة اللي بتحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة ومش بتحتوي على اي دهون متحولة.

9- المكرونة:

الكربوهيدرات المصنعة زي المكرونة والارز الابيض والخبز ممكن انها تضر بشرتك وتتلف الكولاجين في البشرة ، لان بيكون ليها تأثير كبير على مستويات السكر في الدم ، وده معناه انه هيأثر على البشرة ويخليها اقل نعومة ومرونة وباهتة اكتر وفيها تجاعيد.

10- بديل العسل:

بديل العسل ده بيحتوي على نسبة عالية جدا من الفركتوز ، وده هيأدي لتكوين التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة زي بقع العمر الغامقة.

11- الزبادي بالفواكة:

زبادي لافواكة بتحتوي على كمية كبيرة من السكر ، ولما بناكلها السكريات دي بتندمج مع الاحماض الامينية الموجودة في الكولاجين والايلاستين وتكسرها ، وده ممكن يأدي لظهور التجاعيد بشكل مبكر.

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