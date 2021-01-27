فوائد الحلبة لالتهاب المسالك البولية وطريقة استخدامها، تحدثت عنها كثير من المواقع الطبية، كما أن الحلبة أحد أشهر أنواع الحبوب التي تستخدم في العلاجات المنزلية و الطب الشعبي، كما أنها تدخل في تركيب كثير من الأدوية، عن فوائدها جمعناها في التالي.

فوائد الحلبة لالتهاب المسالك البولية:

الحلبة تساعد على إدرار البول حيث أن احتباسه يسبب التهاب في المسالك البولية.

الحلبة تعمل على تنظيف الجهاز البولي من الترسبات و السموم و الذي يسبب تراكمها آلام والتهابات.

الحلبة من العلاجات الفعالة لحرقة البول وتدعم زيادة درجة حموضة المهبل.

الحلبة تمتلك خواص مضادة للالتهابات وتناولها يساهم في علاج التهابات المسالك البولية.

أعراض التهابات المسالك البولية:

ذكر موقع مايو كليك الطبي مجموعة من الأعراض التي يسببها الالتهاب في المسالك البولية وهي:

إلحاح مستمر وقوي للتبول.

شحور بالحرق عند التبول.

تسريب كميات صغيرة ومتكررة من البول.

تغير لون البول إلى اللون القاتم.

وجود دم في البول.

ظهور البول باللون الأحمر أو الوردي الفاتح.

وجود رائحة نفاذة للبول

ألم الحوض خاصة لدى النساء.

طريقة استخدام الحلبة في علاج:

تؤخذ حفنة من حبوب الحلبة وتغلي في ماء نقي ويمكن شربها كنوع من أنواع الشاي.

خلط مغلي الحلبة مع الحليب وشربها بين الوجبات.

خلط الحلبة المطحونة مع العسل وتناول ملعقة واحدة يوميًا على الريق.

زرع حبات الحلبة في المنزل واستخدامها في إعداد السلطات وإضافتها للأطعمة.

زيت الحبلة فعال أيضًا في العلاجات المنزلية ويمكن إضافة للشاي أو ماء الشرب.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.