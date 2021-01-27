دراسة: فوائد القيلولة بعد الظهر لصحة الدماغ

القيلولة دوت الخليج النوم خلال النهار في فترة ما بعد الظهر لمدة تتراوح بين 5 دقائق وساعتين، ولطالما نصح الأطباء وحتى المختصين بالمحافظة عليها خاصة لدى الموظفين و الطلاب كونها تحسن من الإدراك وتعزز النشاط حتى أنها تزيد القوة البدنية وتساعد على التحكم في الوزن.

وهاهي دراسة طبية جديدة تؤكد ذلك وتضيف إلى فوائدها فائدة جديدة، نتعرف عليها في التالي.

القيلولة وصحة الدماغ:

كشفت دراسة جديدة، شملت أكثر من 2000 شخص، أن أخذ قيلولة منتظمة بعد الظهر قد تكون إحدى الطرق للبقاء سريع البديهة والمحافظة على القدرات العقلية.

ووجدت الدراسة أن "اختبار الخرف"، الذي أجراه المشاركون أظهر أن القيلولة في فترة ما بعد الظهر مرتبط بشكل وثيق بوعي أفضل والطلاقة اللفظية والذاكرة.

تفاصيل الدراسة:

شملت الدراسة، التي نشرت في مجلة "علم النفس العام"، أنماط نوم 2214 شخصا سليما تبلغ أعمارهم 60 عاما وأكثر، في العديد من المدن الصينية الكبيرة.

وفي الدراسة، أخذ 1534 قيلولة منتظمة في فترة ما بعد الظهر، تتراوح بين 5 دقائق وساعتين، بينما لم يفعل ذلك 680 شخصا آخرين، هم باقي أفراد العينة، وفقا لما ذكره موقع سكاي نيوز.

وقالت الدراسة: "بالإضافة إلى الحد من النعاس، فإن قيلولة منتصف النهار تقدم مجموعة متنوعة من الفوائد مثل تقوية الذاكرة، والاستعداد للتعلم اللاحق، وتحسين الأداء، وتعزيز الاستقرار العاطفي"، مشيرة إلى أنه "لم تتم ملاحظة هذه التأثيرات في جميع الحالات".

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.