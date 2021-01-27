فوائد واضرار ابتسامة هوليود

لوحظ في السنوات الاخيرة، ميل الأشخاص للاعتناء بأسنانهم أكثر مما مضى، أو حتى تقليدهم للمشاهير فيما يخص جمال الابتسامة، وأصبح جل اهتمامهم الحصول على أسنان مصفوفة بدقة وذات بياض ناصع.

وبحسب الدكتور ثامر ذيب، استشاري الاستعاضات السنية وطب الأسنان في سمايل استوديو بدبي، تتعدد المسميات لطرق التجميل مثل الهوليود سمايل أو الديزاينرز سمايل أو النيويورك سمايل، لكن في النهاية جميع هذه المسميات تتبع نفس طريقة العلاج أي القشور التجميلية أو عدسات الأسنان، واختلاف هذه المسميات لأغراض تجارية ليس أكثر.

وبشكل عام تهدف طريقة العلاج لمحاولة التخلص من كل عيوب الأسنان قدر الإمكان والخروج بنتيجة مرضية من الأسنان المتناسقة البيضاء والجذابة.

وبالرغم من أن اللون الطبيعي والصحي للأسنان ليس شديد البياض كما يعتقد البعض وإنما يميل للون العاجي بسبب الدرجة الداكنة نسبياً المبطنة لقلب الأسنان، إلا أن أغلب الناس مازالت تنجذب للون الأبيض وتعتبره أفضل درجات الأسنان وهو ما لا نشجعه، يقول د. ذيب مضيفاً ان الابتسامة تفقد حيويتها وبريقها الطبيعي، وينصح دائماً باختيار الألوان البيضاء الهادئة الأقرب للطبيعة.

كما يشدد على أن تكون هذه العدسات رقيقة جداً، بحيث يتم تصنيعها خصيصاً لكل شخص بأسلوب يتوافق مع شكل فكه ووجهه وملامحه فتبدو الأسنان طبيعية، دون التقيد بالصورة النمطية لإظهار الأسنان بنفس الحجم والترتيب واللون الذي يجعل كل الإبتسامات متشابهة.

فوائد القشور التجميلية للأسنان

تعمل هذه القشور على تغيير لون وشكل وحجم وحتى طول الأسنان، بما يتوافق مع شكل الفك والفم الخاص بكل شخص. وغالبا ما تصنع هذه القشور من الخزف، فهي مادة قادرة على مقاومة البقع، كما أنها تعكس بشكل قريب جداً طبيعة السن، لتكون أشبه بابتسامة طبيعية وليست مصطنعة.

ويقول د. ذيب إن اللجوء لهذا النوع من العلاجات يكون بهدف التجميل بشكل رئيسي، لكن بالطبع بإمكان هذه القشور أن تعالج بعض مشاكل الأسنان، مثل:

تغير لون الأسنان وتصبغها.

وجود حشوات تجميلية كبيرة بين الأسنان والتي فقدت لونها وأصبح مختلفا عن لون الأسنان المجاورة.

تكسر الأسنان.

اكتظاظ الأسنان أو الإنحراف أو عدم تساوي الأسنان في الحجم والطول أو الشكل.

الفراغات بين الأسنان.

اضرار ابتسامة هوليود

فيما يخص سلبيات هذا النوع من العلاجات، يعددها د. ذيب على الشكل التالي:

عدم امكانية نزع القشور والعودة للأسنان بشكلها الطبيعي دون القشور وذلك بسبب اختلاف طبقة المينا.

التكلفة المادية العالية لهذه القشور.

تكون القشور عادة غير قابلة للإصلاح في حال انكسرت .

قد تصبح الأسنان أكثر حساسية إذا قام الطبيب ببرد الأسنان بصورة كبيرة.

لون وشكل القشور غير قابل للتغيير بعد وضعها، لذا يجب اختيار اللون والشكل المناسب بدقة.

من الممكن أن تسقط القشور إذا لم تركب بالطريقة الصحيحة.

ويوصي د. ذيب قبل اتخاذ قرار الحصول على هذه العلاجات أو وضع القشور، بضرورة معرفة كافة المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع والتحدث مع الطبيب مطولاً وطرح كافة الاسئلة التي تذور بالذهن قبل الإقدام على هذه الخطوة.