طريقة سندوتش البطاطس السوري بخطوات بسيطة مع التومية الأصلية

طريقة سندوتش البطاطس السوري ، من أسهل وأفضل وأكثر الوجبات سرعة في الإعداد، ومذاق شهي ومشبعة جدًا، لأن طريقة تجهيز سندوتشات سوري بالثومية الأصلية، تمنحك طعمًا ومذاقًا شهيًا، مثل طريقة إعداد ساندوتش البطاطس السوري مثل الجاهز، وهو وجبة مناسبة جدًا ليوم دراسي بالجامعة، أو منتصف اليوم في العمل، حيث يمكنك تجهيز سندوتش البطاطس السوري في المنزل، ثم حمله معك أينما ذهبت، ولكن احرصي أن يكون ملفوفًا ومغلفًا بطريقة جيدة، واستمتعي بوجبتك المفضلة مثل المطاعم.

تختلف طريقة عمل سندوتش البطاطس السوري، حسب الشيف الذي يقدم وصفته، ويمكنك تجربة أكثر من كيفية لتحضير سندوتشات البطاطس السوري، حسب رغبتك والمذاق الذي ترغبين فيه، مثل طريقة عمل ساندوتش بطاطس بالموزاريلا، باستخدام توابل البطاطس السوري الشهية، أو تجربة طريقة عمل كريب البطاطس السوري والتومية، فكلها سبل للاستمتاع بأفضل وجبة سريعة يمكنك تذوقها.

حبة واحدة من البطاطس، كبيرة الحجم قومي بتقشيرها وتقطيعها إلى أصابع.

ملعقة طعام واحدة من الخل الأبيض.

ملعقة طعام واحدة من الملح الناعم.

كمية من جبنة الموزاريلا (جربي طريقة جبنة موزاريلا في المنزل ، بدلًا من شرائها).

، بدلًا من شرائها). 2 ملعقة طعام من النشا.

¼ كوب من زيت الزيتون.

3 ملاعق طعام من الحليب السائل.

حبة خيار واحدة مخللة، وقطعيها إلى شرائح.

3 ملاعق طعام من الزبادي.

ملعقة خل كبيرة.

رشة من ملح الليمون.

عصير حبة ليمون كبيرة الحجم.

½ ملعقة ثوم مهروس.