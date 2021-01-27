طريقة سندوتش البطاطس السوري بخطوات بسيطة مع التومية الأصلية

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طريقة سندوتش البطاطس السوري ، من أسهل وأفضل وأكثر الوجبات سرعة في الإعداد، ومذاق شهي ومشبعة جدًا، لأن طريقة تجهيز سندوتشات سوري بالثومية الأصلية، تمنحك طعمًا ومذاقًا شهيًا، مثل طريقة إعداد ساندوتش البطاطس السوري مثل الجاهز، وهو وجبة مناسبة جدًا ليوم دراسي بالجامعة، أو منتصف اليوم في العمل، حيث يمكنك تجهيز سندوتش البطاطس السوري في المنزل، ثم حمله معك أينما ذهبت، ولكن احرصي أن يكون ملفوفًا ومغلفًا بطريقة جيدة، واستمتعي بوجبتك المفضلة مثل المطاعم.طريقة سندوتش البطاطس السوري
تختلف طريقة عمل سندوتش البطاطس السوري، حسب الشيف الذي يقدم وصفته، ويمكنك تجربة أكثر من كيفية لتحضير سندوتشات البطاطس السوري، حسب رغبتك والمذاق الذي ترغبين فيه، مثل طريقة عمل ساندوتش بطاطس بالموزاريلا، باستخدام توابل البطاطس السوري الشهية، أو تجربة طريقة عمل كريب البطاطس السوري والتومية، فكلها سبل للاستمتاع بأفضل وجبة سريعة يمكنك تذوقها.مقادير و توابل البطاطس السوري
- حبة واحدة من البطاطس، كبيرة الحجم قومي بتقشيرها وتقطيعها إلى أصابع.
- ملعقة طعام واحدة من الخل الأبيض.
- ملعقة طعام واحدة من الملح الناعم.
- كمية من جبنة الموزاريلا (جربي طريقة جبنة موزاريلا في المنزل، بدلًا من شرائها).
- 2 ملعقة طعام من النشا.
- ¼ كوب من زيت الزيتون.
- 3 ملاعق طعام من الحليب السائل.
- حبة خيار واحدة مخللة، وقطعيها إلى شرائح.
- 3 ملاعق طعام من الزبادي.
- ملعقة خل كبيرة.
- رشة من ملح الليمون.
- عصير حبة ليمون كبيرة الحجم.
- ½ ملعقة ثوم مهروس.
- بعد أن تقطعي البطاطس إلى أصابع، ضعيهعا في وعاء ثم أضيفي إليها الخل والملح وامزجيهم جيدًا، ثم اتركيها داخل الخليط لمدة لا تقل عن ربع الساعة.
- سوف تقومين بقلي البطاطس في الزيت مرتين، في المرة الأولى قومي بوضع أصابع البطاطس في زيت ساخن، وارفعيها وهي في حالة نص تحمير، وهي خطوة مهمة حتى تحصلين على البطاطس المقرمشة مثل الجاهزة.
- اتركي أصابع البطاطس تبرد قليلًا، ثم قومي بخطوات تحضير التومية السوري الأصلية، بمكوناتها البسيطة المذكورة بالأعلى.
- في مقلاة على نار متوسطة، ضعي كوب مياه، ثم ضعي النشا وقلبيها في المياه جيدًا على النار، حتى تبدأ في التحول إلى القوام الكريمي، ويفتح لونها.
- في خلاط كهربائي، ضعي نصف ملعقة ثوم مهروسة جيدًا، مع زيت الزيتون والحليب، ثم أضيفي الزبادي مع الملح الناعم وملح الليمون، ثم عصير الليمونة والخل الأبيض، واخلطيهم جيدًا حتى تمام التجانس.
- بعد أن تكون النشا قد بردت، أضيفيها إلى المكونات المختلطة بالخلاط الكهربائي، وقلبيهم معًا حتى تمتزج المكونات تمامًا، وتتحول إلى لون ذهبي.
- أحضري أصابع البطاطس وقومي بقليها مرة أخرى، في زيت ساخن، حتى تحصلي على بطاطس مقرمشة مثل المطاعم.
- أحضري عيش سوري جاهز، ثم قومي بوضع أصابع البطاطس المقرمشة، ثم أضيفي شرائح الخيار المخلل، ثم أضيفي إليهم الثومية الأصلية في المنزل، بمكونات توابل البطاطس السوري، وأضيفي إليهم رشة من الموزاريلا، ويمكنك تسخينهم في مقلاة ساخنة على النار لدقيقتين، حتى تنصهر الجبنة الموزاريلا، واستمتعي بأشهى ساندوتش بطاطاس سوري بالموزاريلا.
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