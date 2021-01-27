طريقة عمل الشاورما الدجاج مثل المطاعم  بطريقه سهلة وطعم لذيذ وشهى

طريقة عمل الشاورما الدجاج مثل المطاعم بطريقه سهلة حيث أنها واحدة من أهم الأكلات الشهية في الوطن العربي، والتي انتشرت بشكل كبير في جميع دول العالم، ويتم تقديمها بمطاعم كبيرة، ويحرص الكثير منا على تناولها بصفة مستمرة ويرجع ذلك لطعمها الشهي الرائع، كما أنها من الأطعمة السهلة في التحضير ولن نواجه صعوبة في القيام بها، ومكونتها موجودة في المنزل حيث أنها ا تحتاج لمكونات يكون من الصعب إيجادها، ونحن اليوم سوف نتعرف معاً على طريقة عمل شاورما الدجاج في المنزل.

طريقة عمل الشاورما الدجاج في المنزل

تعرفي معنا على ما تكوني بحاجة له من مكونات لنجاح الشاورما والحصول على طعم مميز مثل المطاعم من خلال اتباع الآتي:

كليو من صدور الدجاج يتم تقطيعه لشرائح طولية.

بصلة متوسطة مقطعة لشرائح.

نصف كوب من الزبادي.

شرائح طماطم.

3 ملاعق من الخل.

6 ملاعق من الزيت.

ملعقتين من عصير الليمون.

ملح.

فلفل أسود.

ببريكا.

ثوم بودرة.

بصل بودرة.

بهارات شاورما.

سماق.

حبهان مطحون.

نحضر إناء عميق ونضع به الزبادي ويضاف لها الخل والليمون وتقلب ومن ثم يوضع الثوم البودرة والببريكا والسماق والحبهان والملح والفلفل الأسود وجميع البهارات المذكورة، وتقلب المكونات معاً ونغمس بها قطع الدجاج وتقلب على أن تغطى بالخلطة من كافة الاتجاهات. توضع في الثلاجة لمدة ساعة أو أكثر حتى أن تكتسب شرائح الدجاج طعم التتبيلة فننصح بتركها ليلة كاملة. نضع قدر على نار متوسطة، وبها كمية من الزيت، ونقوم بوضع شرائح الدجاج وحدة تلو الأخرى دون أن تقومي بتقليبها وتترك لمدة ثلاث دقائق، ومن ثم نقوم بتقليب الدجاج حتى أن تجف السوائل الناتجة عنها. على نار متوسطة نضع مقلاة بها كمية من الزيت ونضع بها البصل وتقلب حتى تذبل ويضاف لها الفلفل الملون والطماطم وتقلب وتترك لمدة 5 دقائق، ومن ثم نقوم بوضع شرائح الدجاج للخليط ويقلب معاً ويترك لمدة 5 دقائق أخرين ترفع الشاورما من على النار وتوضع بالخبز وتقدم ساخنة.

المكونات:طريقة التحضير: