في 5 دقائق حضري مشروب الشوكولاتة الساخن الهوت شوكليت المفضل في الشتاء

من أجمل المشروبات التي يفضلها الكثير من الناس هو، مشروب الهوت شوكليت والذي يقوم الكثير من الناس بتناوله خاصة في فصل الشتاء، لذلك فورد الي محركات البحث الكثير من التساؤلات حول طريقة عمل مشروب الشوكلاتة الساخنة، وبالنسبة لطريقة تحضير هذا المشروع فهي سهلة للغاية يمكن لأي شخص أن يقوم بتحضيره في أي وقت، وسوف نقوم بعرض طريقة تحضير مشروب الشوكولاتة بشئ من التفصيل. طريقة عمل مشروب الشوكولاتة (هوت تشوكليت) طريقة عمل مشروب الشوكولاتة (هوت تشوكليت) المكونات: كوبان كبيران من الحليب الطازج.

200 جرام من الشوكولاتة المخلوطة بالحليب.

ملعقتان ونصف من السكر الأبيض بودر.

نصف ملعقة من الڤانيليا.

كمية قليلة من الملح. طريقة التحضير: يتم أولا تقطيع الشوكولاتة بالحليب الي قطع صغيرة للغاية.

بعد ذلك يتم تحضير إناء مناسب لحجم كمية الشوكولاتة التي سوف نقوم بإعدادها ويوضع على نار هادئة.

بعد أن يغلي الحليب نسكب الحليب في الوعاء ويتم بعد ذلك إضافة الشوكولاتة، والڤانيليا، وكذلك الملح والسكر.

يتم تقليب الخليط الموضوع على النار بإستمرار حتي ملاحظة ذوبان الشوكولاتة تماما داخل المشروب.

يترك المشروب على النار لمدة خمسة دقائق بعد الغليان حتى يأخذ القوام المرغوب فيه.

يتم رفع المشروب من على النار ونبدأ في تحضير الأكواب الخاصة بالتقديم.

يتم سكب المشروب في أكواب التقديم ويتم تزيينه على حسب الرغبة. طريقة عمل الشوكولاتة الساخنة مع السحلب طريقة عمل الشوكولاتة الساخنة مع السحلب المكونات: 2 كوب كبير من الحليب الطازج.

ثلاثة ملاعق نشا.

ثلاثة ملاعق من السكر الأبيض.

مائة وخمسون غرام من الشوكولاتة السوداء.

مائة وخمسون غرام من الشوكولاتة البيضاء.

مائة وخمسون غرام من الشوكولاتة بالحليب. طريقة التحضير: يتم أولا تقطيع الشوكولاتة بأنواعها الثلاث إلىد أجزاء صغيرة جدا أشبه بالمبشورة مع مراعاة تقطيع كل نوع منها علي حدي، وفي وعاء منفصل.

الخطوة التالية هي تحضير السحلب عن طريق وضع وعاء علي النار وبه كل من الحليب والنشا والسكر.

نقوم بتقليب خليط السحلب علي النار بشكل جيد الي أن نحصل في الأهير علي مخلوط كثيف القوام.

بعد ذلك نقوم بتوزيع السحلب بالتساوي في أوعية الشوكولاتة المختلفة ما بين السوداء والبيضاء والشوكولاتة بالحليب. من أكثر أنواع المشروبات التي يفضلها الكثير هو مشروب الشوكولاته الساخنة، فيريد معظم الناس تناول هذا المشروب سواء كانو صغار أو كبار وخاصة وبالتحديد الأطفال فإنهم يعشقون هذا المشروب، فإنهم يكثرون من تناوله في فصل الشتاء لأنه يساعد علي التدفئة وأيضا مغذي لصحة الأطفال، ويجب عدم تناول مشروب الشوكولاتة بكثرة لأنه يحتوي علي نسبة عالية من السكريات التي تضر بالصحة، حيث أن من مكونات هذا المشروب هي السكر والكاكاو الخام والحليب والشوكولاتة المبشورة، فيقدم هذا المشروب وهو ساخن.

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