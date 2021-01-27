طريقة عمل جلاش باللحمة المفرومة وسر نجاح الطعم الرائع  زى الشيفات واحلى 

طريقة عمل جلاش باللحمة المفرومة وسر نجاح الطعم الجلاش من الأطعمة المتدوالة بدرجة كبيرة بالوطن العربي حيث أنها من الأطعمة التي يفضلها الكثير من الأشخاص سواء كبار أو صغار، وتتسم بأنها من الأطباق الشهية، ويتم استخدام الجلاش في حشوات متنوعة منها اللحم المفروم والمكسرات والمهلبية والقشطة وغيرها، ولكن يبحث الكثير عن جلاش اللحم المفروم لأنه يتم تقديمه مع الأطباق الرئيسية في الكثير من العزومات، ونحن اليوم سوف نتعرف على طريقة عمل جلاش اللحم المفروم. طريقة عمل جلاش باللحمة المفرومة طريقة عمل جلاش باللحمة المفرومة إليكم الطريقة السهلة لعمل جلاش اللحم المفروم بطعم شهي في المنزل: المكونات: لفة جلاش كبيرة.

300 جرام من اللحم المفروم.

ملح.

سبع بهارات.

فلفل أسود.

كوب حليب سائل.

ملعقتين من السمن.

بيضة. طريقة التحضير: في البداية نقوم بتقطيع البصل ويوضع في مقلاع ساخنة بها كمية من الزيت ويترك على نار متوسطة، ويضاف لها لبصل ويقلب على النار حتى أن يذبل. قومي بإضافة اللحم فوق البصل وتقلب معاً حتى أن تتجانس ويتغير لونها ويضاف لها الملح والفلفل الأسود والسبع بهارات مع الاستمرار في التقليب حتى أن تتشرب اللحم البهارات المضافة وتنضج جيداً. يرفع القدر من على النار ويوضع خليط اللحم في بطبق ويوضع جانباً. نحضر صينية مدهونة بالسمن وبفرد بها نصف عجين الجلاش بقاع الصينية، ويتم دهن السمن بين الطبقات. من ثم نقوم بتوزيع اللحم المفروم فوق الجلاش بمنتصف الصينية والابتعاد قدر الإمكان عن الأطراف. قومي بفرد باقي عجين الجلاش وتدهن بالسمن بين الطبقات. بعد الانتهاء نسكب باقي السمن على الوجه، ونقوم بخلط البيضة مع الحليب والملح والفلفل الأسود ويقلب معاً ونقوم بتقطيع الجلاش ويسكب عليه الخليط. تدخل الصينية في الفرن السابق تسخينه على درجة حرارة 180 درجة ويترك لمدة ثلث ساعة حتى ينضج. المكونات:طريقة التحضير:

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