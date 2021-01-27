كيفية عمل الجوزية الهاشة بالنوتيلا والطوفي بطعم مميز ومذاق لذيذ تعتبر الجوزية من الأطباق المشهورة والمتعارف عليها في معظم الدول العربية ولذلك لأنه يتم تقديمها في العزائم والأعياد والمناسبات وذلك لان مظهرها بيكون مبهر ورائع وأيضا طعمها بيكون مختلف وممتاز وبمذاق لذيذ وذلك لتنوع حشوتها فيمكن حشوها بالشكولاتة أو النوتيلا أو الطوفي وعليكى معرفة كيفية عمل الجوزية الهاشة بالنوتيلا والطوفي بطعم مميز ومذاق لذيذ وذلك باتباع الخطوات وتطبيق المكونات الخاصة بها وتنفيذها بمنتهى الدقة لكى تحصلي على هذا الطعم المميز. المقادير 2 كوب دقيق

200 جرام زبدة

1/2 سكر بودرة ناعم

1/2 كوب نشا

2 حبة بيضة

1/2 معلقة صغيرة فانيليا بودرة

1/2 معلقة فانيليا سائلة

1 معلقة صغيرة بيكنج بودر

1/2 معلقة صغيرة ملح

للحشو

1 علبة حليب مكثف محلى ( الطوفي)

نوتيلا كيفية تحضير الجوزية الهاشة كيفية عمل الجوزية الهاشة بالنوتيلا والطوفي بطعم مميز ومذاق لذيذ.

اعمل على إحضار العجان وابدأ بوضع الزبدة وأقوم بضربها حتى تصبح لينة جدا.

اعمل على وضع نصف كوب من سكر البودرة وذلك لأنه سيتم حشوها بمكونات بها سكر واعمل على ضربهم حتى يختلطوا بشكل جيد.

اعمل على وضع 2 حبة من البيض ثم أقوم باضافة 1/2 معلقة صغيرة من الفانيليا السائلة و1/2 من الفانيليا البودرة.

اعمل على خلط المكونات حتى تمتزج بشكل جيد حيث أن الجوزية يفضل ظهور نكهة الفانيليا بها لكى تعطيها مذاق وطعم مميز.

اعمل على وضع كوبين الدقيق ثم نصف كوب النشا ثم أقوم بوضع معلقة صغيرة بيكنج بودر ثم أقوم باضافة ربع معلقة صغيرة من الملح اعمل على نخلهم مع بعض وتقليبهم مع بعض جيدا.

اعمل على وضع الدقيق على الخليط على دفعات وليس مرة واحدة أقوم بوضع أول دفعة واعمل على التقليب حتى يختفى الدقيق تماما ثم أضيف الكمية الأخري واعمل على تقليب المكونات بشكل جيد حتى يختفى الدقيق وتمتزج جميع المكونات ببعض جيدا.

أقوم على تكوين العجين بيدى حتى يصبح عندي عجينة جاهزة وطرية تشبه عجينة السابلية أو الغريبة.

اعمل على وضع العجينة في بوله واغطيها واضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة تقريبا حتى تكون جاهزة لتشكيل. تحضير حشوة الجوزية الهاشة بالنوتيلا والطوفي كيفية عمل الجوزية الهاشة بالنوتيلا والطوفي بطعم مميز ومذاق لذيذ. اعمل على إحضار علبة من اللبن المكثف المحلى واضعها على النار لمدة 3 ساعات حتى أضبحت العلبة بنكهة الطوفي وأيضا يوجد علب حلوى الطوفي جاهزة ثم أضعها في الكيس المخصص للحشو. اعمل على وضع النوتيلا في طبق واعمل على تقليبها ثم أقوم بوضعها في كيس المخصص للحشو. كيفية تشكيل الجوزية الهاشة أقوم على إخراج العجينة من الثلاجة واتركها حتى تبرد حتى استطيع تشكيلها.

اعمل على صنع العجينة كرات حتى تكون جاهزة.

اعمل على اخذ كل كورة من العجين وأفردها بالجهاز الذي سيعطيني شكل الجوزية .

ا قوم على رص جميع الخانات في الأول ثم اغلق الجهاز واشعله حتى يتم تسويتها جميعا في وقت واحد.

اعمل على خلعها من الجهاز براحة واتركها حتى تبرد.

أقوم على حشو الجوزية سواء بالطوفي أو النوتيلا وأملئها جيدا واغلقها .

عند الانتهاء من حشو الكمية المتواجدة أضعها في الثلاجة لمدة 10 دقائق حتى تتماسك الحشوة وتكون بمذاق جيد.

اعمل على إخراجها من الثلاجة واضعها في طبق التقديم ويمكن تقديمها بجانب الشاي أو أي مشروب ساخن. المقاديركيفية تحضير الجوزية الهاشةتحضير حشوة الجوزية الهاشة بالنوتيلا والطوفيكيفية تشكيل الجوزية الهاشة

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