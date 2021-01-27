ماسك عنب الثعلب الهندي من العطار لمنع تساقط الشعر على الفور وعلاج الشيب المبكر

أتينا لكم اليوم بالحل السحري والأكيد لمنع تساقط الشعر على الفور سواء للرجال أو النساء، ووصفة اليوم تعتبر سر من أسرار العطار للشعر التي لا تنتهي، وبالفعل مع تجربة الكثيرات لهذا الحل السحري لاحظن توقف تساقط الشعر تماما، وصفة اليوم أيضا تعمل على إعادة إنبات فراغات فروة الرأس سواء الخصلات الأمامية أو الجانبية، وتحفر نمو الشعر مع زيادة في كثافة وسمك الشعرة.

إيقاف تساقط الشعر فورا وتحفيز نموه

في موضوعنا اليوم سوف نتحدث عن ثلاثة وصفات عشبية من العطار قليلا ما يتم تداولها، الوصفة الأولي هي ماسك عنب الثعلب الهندي، بينما الوصفة الثانية هي مصفي ورق الجوافة والزيتون، أما الوصفة الثالثة والأخيرة فهي ماسك نبات برينجراج.

ماسك عنب الثعلب الهندي للشعر

يتكون الماسك من المقادير التالية:

4 ملاعق كبيرة من مسحوق عنب الثعلب الهندي.

2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامض.

كوب من الماء.

عنب الثعلب الهندي هو عبارة عن مسحوق عشبي له فوائد لا حصر لها بالنسبة للشعر، وهو معروف أيضًا باسم أملا ويحتوي على تركيبة مثالية من الفيتامينات والمعادن التي تقوي الشعر وتمنع تساقطه، كما تعزز نمو الشعر واستعادة حيويته وتعمل على علاج قشرة الرأس والشيب المبكر.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير وعاء زجاجي ثم يتم إضافة مسحوق عنب الثعلب الهندي وعصير الليمون إلي الوعاء، ثم بعد ذلك يتم إضافة الماء بالتدريج مع تقليب المكونات جيدا حتى يتم الحصول على قوام عجيني سميك، يتم تطبيق الخلطة على شعر نظيف وتركها لمدة لا تقل عن ربع ساعة، ثم يتم غسل الشعر بشامبو طبيعي أو شامبو مخفف، ويمكن تكرار ذلك الماسك مرتين أسبوعياً للحصول على نتيجة دائمة.

منقوع ورق الجوافة والزيتون

هذه الوصفة عبارة عن سائل أو منقوع ويتكون من المقادير التالية:

نصف كوب من أوراق الجوافة المجففة أو الخضراء.

نصف كوب من أوراق الزيتون المجففة.

نصف لتر من الماء.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير وعاء للطهي ويتم صب كمية الماء بداخله، ثم يتم وضع أوراق الجوافة والزيتون ورفع الوعاء على نار هادئة حتى درجة الغليان، يترك الوعاء جانبا لتبرد المكونات داخله ثم يتم تصفية الخليط من الشوائب والأوراق ووضعه في بخاخ للاستخدام اليومي، حيث يتم وضعه على الشعر مع التدليك لمدة 5 دقائق ثم يُترك لمدة ساعتين قبل غسله بالماء الفاتر، ثم استخدمي زيت أو كريم مرطب للشعر.

ماسك نبات برينجراج لعلاج التساقط والشيب

يتكون الماسك من المقادير التالية:

أوراق نبات برينجراج.

مقدار كوب واحد من زيت جوز الهند أو زيت السمسم.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير وعاء للطهي ثم يتم وضع الزيت المراد استخدامه سواء زيت جوز الهند أو زيت السمسم، ثم يتم إضافة أوراق نبات برينجراج ورفع الوعاء على نار هادئة لمدة عشر دقائق، وذلك حتى يتم استخلاص فائدة النبات من جانب الزيت، ثم يتم ترك الوعاء جانبا حتى يبرد الزيت، بعد ذلك يتم تطبيق زيت الناتج على الشعر وفروة الرأس بعد تقسيم الشعر مع التدليك المستمر لمدة 5 دقائق، بعد تغطية الشعر بالكامل بالزيت يتم تركه لمدة نصف ساعة ثم يغسل بالشامبو المناسب لنوع الشعر، ويمكن تكرار تلك الوصفة 3 مرات أسبوعيا وسوف تلاحظين نتيجة مبهرة.

الروزماري والجنسنج لعلاج تساقط الشعر

يعتبر مستخلص نبات الروزماري معالج فعال للغاية لتساقط الشعر وتحفيز نمو فراغات فروة الرأس، وذلك لأنه يعمل على تنشيط الدورة الدموية والخلايا، كذلك الجنسنج أيضا يساعد على منع تساقط الشعر ومنحه كثافة وغزارة في النمو، ولذلك يمكن استخدام كل منهما بشكل منفرد مرة في الأسبوع كحمام زيت مع التدليك المستمر لمدة 10 دقائق، ثم يتم ترك الزيت على الشعر لمدة نصف ساعة، وبعد ذلك يتم غسل الشعر بشامبو مخفف.

زيت البقدونس أيضا معروف بقدرته الرائعة على تنشيط الدورة الدموية بفروة الرأس، حيث يمكنك إستخدامه عن طريق إضافته على الشامبو او البلسم أثناء غسل الشعر، حيث يقضي نهائيا على قشرة الشعر، كما يمكن مزج زيت البقدونس مع زيت الزيتون وتطبيقه على الشعر كحمام زيت ويُترك ساعة كاملة، تلك الطريقة تساعد على تغذية الشعر وحمايته من التساقط والتلف والجفاف والهيشان والتقصف.