طريقة عمل الجلاش الحلو بالقشطة ذي الجاهز وأحلى كمان

يعتبر الجلاش واحد من المعجنات الرقيقة التي يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة سواء كانت حلو أو مالح، ويعتبر الجلاش الحلو من أشهى أنواع الحلويات اللذيذة والتي تتمتع بطعم رائع للغاية ويحبها الكبار والصغار، ودائما تتفنن ربات البيوت في عمل الجلاش الحلو لتسعد به عائلتها في الأوقات المختلفة، وخلال السطور التالية سوف نستعرض عليكم طريقة عمل الجلاش الحلو بالقشطة ذي الجاهز.

طريقة عمل الجلاش الحلو بالقشطة

دائما تهتم الأمهات بعمل الحلويات الخفيفة واللذيذة لعائلتها وتحديداً للأطفال الذي يعشقون الحلويات بشكل جنوني، وعلى رأسها الجلاش الحلو الذي يمكن حشوه بالكثير من الطرق المختلفة سواء بالمكسرات والقشطة، وتعتبر طريقة عمل الجلاش بالقشطة من الطرق المفضلة والسهلة جداً والتي يمكن لكل ربة منزل القيام بها سريعاً.

4 ملاعق كبيرة من النشا.

4 كوب ونصف لبن.

لفة جلاش.

ملعقة من ماء الورد.

جوز هند مبشور.

فستق مطحون.

200 جرام زبدة.

كوبين سكر.

كوبين ماء.

نصف ليمونة.

فانيليا.

نقوم بإذابة النشا في نصف كوب من اللبن، ونحضر قدر متوسط يوضع فيه اللبن ويرفع على نار متوسطة، ويتم وضع خليط النشا واللبن في القدر ونقلب مع إضافة ماء الورد ونظل نقلب حتى يصبح خليط غليظ، يرفع الخليط من على النار ويترك ليبرد ساعتين.

لتحضير الشربات يتم مزج السكر والماء في وعاء على النار ويترك المزيج يغلي ثم نصيف عصير الليمون والفانيليا ويترك يغلي لمدة 5 دقائق ثم يرفع من على النار ويترك يبرد.

نحضر صينية مدهونة بالزبدة ونبدأ برص نصف كمية ورق الجلاش في أسفل الصينية مع الحرص على دهن كل ورقة بالزبدة أو السمن، ثم نقوم بوضع القشطة والفستق المطحون والجوز المبشور عليها، ثم نقوم بوضع باقي ورق الجلاش مع الدهن بالزبدة.

يسكب على وجه الجلاش مقدار الزبدة ويقطع بعد ذلك الجلاش حسب الشكل المرغوب فيه، وتدخل الصينية الفرن الساخن لمدة 20 دقيقة حتى يأخذ اللون الذهبي، تخرج الصينية من الفرن وتسقى بالشربات البارد على الفور.

المكونات:مكونات الشربات:طريقة عمل الجلاش الحلو بالقشطة: