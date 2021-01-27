صبغة الكركم لعشاق الشعر الأشقر الذهبى وفوائد عديده  للكركم ولون تحفه

صبغة الكركم لعشاق الشعر الأشقر الذهبى نرغب دائماً في تغير لون الشعر ولكننا لا نفضل أن نقوم بوضع المواد الكيميائية على الشعر أو الإفراط منها لأنها تسبب تلف الشعر وتساقطه وتقصفه ويظهر بشكل سيء على المدى البعيد، ولكن ما الحل وكيف نحصل على اللون الأشقر المرغوب به من قبل الكثير من الفتيات، فيوجد العديد من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تغير لون الشعر من بينها الكركم، لا يحتاج منك الكثير من الما كما أنه يمنح شعرك لون أشقر مثل صالونات التجميل وبنفس الوقت يقوم بتغذية الشعر عند الصبغة.

صبغة الكركم لعشاق الشعر الأشقر الذهبى

تحتاج السيدات بشكل دائم عن أن تغير شعرها للون الأشقر فبإمكانك الاستعانة بالكركم واتباع هذه الوصفات:

الكركم والبابونج:

يساعد الكركم على تفتيح لون الشعر من خلال القيام بغلي الكركم ويضاف له كمية من الزعفران والقليل من شاي البابونج، ومن ثم يترك الخليط جانباً حتى أن يبرد تماماً، ويصفى الخليط ويوضع الماء على الشعر ويترك لمدة لا تقل عن ساعة على حسب درجة اللون المرغوب به تزيد المدة، ومن ثم نقوم بشطف الشعر.

الكركم وخل التفاح:

نقوم بوضع كمية من الكركم الطازج أو المطحون ومن ثم يقوم بوضعه في برطمان ويضاف له كمية من خل التفاح، ومن ثم نقوم بتغطية البرطمان وتترك لمدة لا تقل عن شهر، ويتم استخدام الخليط على الشعر لتغيير لونه دون قلق ومن الممكن إضافة القليل من زيت الزيتون لترطيب ونعومة الشعر.

يساعد الكركم في التخلص من قشرة الشعر التي تتراكم بفروة الرأس نهائياً. يقلل من مشكلة تساقط الشعر لأنه يقوي بصيلة الشعر وتجعل الخصلات أكثر سماكة. يساعد في الحصول على شعر قوي وصحي. يمنح الشعر البريق واللمعان المرغوب به. يساعد على زيادة نعومة الشعر.

فوائد صبغة الكركم للشعر