خلطة كريمات روعة لتبييض حقيقي ودائم للبشرة بدون كورتيزون وبدون العودة للاسمرار

لكل سيدة أو فتاة تسعى إلى الحصول على تبييض حقيقي للبشرة وتفتيح غير مسبوق للوجه والجسم، فتأكدي سيدتي إنك في المكان الصحيح، فسوف نتحدث اليوم عن الخلطة الأفضل والأكثر فاعلية في تفتيح البشرة، وهي عبارة عن خلطة كريمات طبية من الصيدلية ولكن ليس تلك التي تحتوي على مادة الكورتيزون التي تضر البشرة والجسم، ولدينا اليوم ثلاثة خلطات لكريمات التبييض، الأولي والثانية من الصيدلية والخلطة الثالثة من مكونات طبيعية فقط.

خلطة كريمات روعة لتبييض البشرة من أول استعمال

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من خلطات كريمات التفتيح، ولكن معظم تلك التركيبات تحتوي على مادة الكورتيزون الضارة للبشرة، حيث تساعد على ظهور حب الشباب و التصبغات الجلدية، وبعد التوقف عن استعمال الكريم تعود البشرة للاسمرار مرة أخرى، لذلك سوف نقدم لكِ الخلطة الأبرز بناء على نصائح خبراء التجميل، وهي لا تحتوي تماما على مادة الكورتيزون.

كريم سبوت لس.

كريم فير أند لافلي الجديد.

كريم بانثينول.

طريقة التحضير والاستخدام

نقوم بتحضير وعاء زجاجي صغير ثم يتم تفريغ محتويات نصف عبوة من كل نوع من الكريمات السابق ذكرها. بعد ذلك يتم تقليب الخلطة بواسطة ملعقة خشبية حتى يتم التأكد من امتزاج المكونات جيداً.

مكونات الخلطة الأولي من كريمات التفتيح

قبل الاستخدام يتم عمل اختبار تحسس للكريم على جزء صغير من البشرة، وبعد التأكد من عدم تحسس البشرة من الخلطة يتم غسل البشرة بواسطة الغسول المناسب لنوع البشرة، ثم يتم تطبيق طبقة رقيقة من الكريم على بشرة الوجه بعيدا عن محيط العينين، كما يمكن استعمالها أيضا على الرقبة والجسم، ويتم تركها لمدة ربع ساعة، ثم يتم غسل البشرة بالماء الدافئ ثم تجفيف الوجه بواسطة قطنة.

الوصفة الثانية لخلطة كريمات تبييض الوجه

تتكون الخلطة من نوعين من الكريمات الخالية من مادة الكورتيزون هي:

كريم أكرتين.

كريم بييانثين الأزرق.

كريم بييانثين يعمل على تفتيح اسمرار البشرة والبقع الداكنة، أما كريم أكرتين فهو مقشر ممتاز للبشرة لإزالة الجلد الميت ومنح البشرة الصفاء والنعومة.

طريقة التحضير والاستعمال.

في راحة اليد يتم خلط ربع ملعقة من كل نوع من أنواع الكريمات السابق ذكرها، وذلك بعد غسل البشرة بغسول مناسب، ثم يتم تطبيق الخليط على البشرة وتركه لمدة 10 دقائق، ثم يتم غسل البشرة بماء دافئ، ثم يتم ترطيب البشرة بواسطة ماء الورد أو زيت اللوز أو الفازلين.

وصفة كريم طبيعي لتبييض البشرة

يتكون الكريم من المقادير الطبيعية التالية:

ملعقتين كبيرتين من الشوفان المطحون.

ملعقتين كبيرتين من الزبادي من الزبادي.

ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون الطازج.

طريقة التحضير والاستعمال

يتم تحضير وعاء زجاجي ثم يتم إضافة المكونات السابق ذكرها. التقليب بشكل جيد حتى يتم الحصول على قوام كريمي متماسك.

بعد غسل البشرة جيدا والتأكد من إزالة آثار المكياج ومساحيق التجميل، يتم تطبيق كريم التفتيح الطبيعي على البشرة وتركه لمدة 20 دقيقة، ثم يتم غسل البشرة بالماء الفاتر ثم يتم استخدام التونر لغلق المسام، وبعد ذلك يتم ترطيب البشرة بأي مرطب طبيعي، ويمكن استعمال ذلك الكريم كل يومين للحصول على أفضل النتائج، حيث أن الزبادي من أفضل العناصر التي تقوم بتفتيح وترطيب البشرة، كما أن الشوفان مقشر ممتاز للبشرة ومضاد للأكسدة وتكون البقع والتصبغات.

علاج كافة مشاكل البشرة

يمكنك أيضا تجربة هذا الروتين اليومي الرائع للعناية بالبشرة والذي يتكون من غسول للبشرة وكريم ليل،ي وكل منهما يتكون من عناصر طبيعية، غسول البشرة ينظف البشرة بعمق ويخلصها من التصبغات والشوائب الناتجة عن التعرض للشمس، أما الكريم الليلي فهو يعمل على تفتيح البشرة بفعلية مدهشة ويحارب اسمرار البشرة ويقاوم البقع الداكنة وآثار الحبوب.

الجلسرين الطبيعي يمكنك من خلاله صنع غسول وتونر للبشرة طبيعي ورائع التأثير على البشرة، حيث يستطيع الجلسرين تنظيف البشرة بعمق عن طريق غمس قطنة داخل الجلسرين السائل وتمريره على البشرة بعد غسلها، وسنلاحظ تغير لون القطنة لتصبح مليئة بالإتساخات، أما عن التونر فيتم وضع نصف ملعقة صغيرة من الجلسرين السائل في نصف كوب من ماء الورد أو الماء المُفلتر، ويمكنك غمس قطنة بداخله لإستخدامه كتونر قبل النوم.