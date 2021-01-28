لن تستغني عن تلك الوصفة بعد وضعها علي شعرك لمدة ساعة واحدة فقط

هناك الكثير من أسرار العناية بالشعر وإطالته وتنعيمه وزيادة كثافته، وبعد التجربة والبحث عن الطرق الطبيعية للعناية بالشعر، استقر الكثير على استعمال 3 وصفات طبيعة كل منها تعتبر بمثابة كنز للشعر، حيث تحتوي تلك الوصفات على معظم الفيتامينات والمعادن والألياف التي تغذي فروة الرأس وتعالج كل مشاكل الشعر المتساقط والمتقصف، وتقوم بتنعيم الشعر المجعد والخشن وتعمل على فرد الشعر وترطيبه، يكفي أن تستخدمي واحدة من تلك الوصفات لمرة واحدة وسوف تشعرين بفارق مذهل.

علاج الشعر المتقصف والمتساقط وفرد الشعر المجعد وصفة الزبد والجلسرين لعلاج الشعر التالف

تستخدم الوصفة الأولى لعلاج الشعر التالف والمتقصف وكذلك تنعيم الشعر الخشن وهي تتكون من 2 ملعقة كبيرة من الزبد النباتي الذي يمنح الترطيب والنعومة والتغذية للشعر كما أنها تُزيل تجاعيد وخشونة وجفاف الشعر، 2 ملعقة كبيرة من الحليب، ملعقة كبيرة من الجلسرين، بالاضافة إلى 2 ملعقة كبيرةمن زيت الزيتون البِكر.

طريقة التحضير بسيطة وفيها يتم إضافة المكونات السابق ذكرها في وعاء، ثم بعد ذلك يتم خلط ومزج المكونات جيدا ليتم الحصول علي قوام كريمي، تُطبق الوصفة علي خصلات الشعر خصلة خصلة من الجذور وحتي الأطراف، ثم يتم وضع بلاستيك غذائي علي الشعر، بعد ذلك يتم وضع فوطة مبللة بماء ساخن ويُترك لمدة نصف ساعة، ثم يُغسل الشعر بعد ذلك بالشامبو المناسب ثم يتم وضع البلسم الخاص بكِ، ويمكن تكرار هذه العملية مرة واحدة أسبوعيا.

وصفة زيت جوز الهند والموز لفرد الشعر المجعد

وتستخدم الوصفة الثانية لتنعيم الشعر المجعد وتغذية الشعر وإيقاف تساقطه وهي تتكون من حبة موز واحدة، ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض، بالاضافة إلى 2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

الطريقة وهي عبارة عن هرس حبة الموز جيدا في وعاء حتي يتم تفتيتها ثم بعد ذلك يتم إضافة مقدار عسل النحل وأيضا زيت جوز الهند , بعد ذلك يتم مزج المكونات معا جيدا , توضع كمية مناسبة من الوصفة علي خصلات الشعر خصلة خصلة من الجذور إلى الأطراف , بعد ذلك يوضع بلاستيك غذائي ثم فوطة مبللة بماء ساخن علي الشعر , ثم يُترك لمدة ساعة كاملة بعد ذلك يُغسل الشعر بالشامبو والبلسم الخاص بكِ , تُستعمل الوصفة مرة واحدة أسبوعيا.

وصفة الثوم وزيت الخروع ومغلي النعناع

هذه الوصفة مذهلة للشعر وهي عبارة عن 4 أو 5 فصوص من الثوم، زيت الخروع أو زيت الخردل، بالاضافة إلى زيت الزيتون البِكر وأوراق النعناع الطازج، ولتحضير الوصفة يتم طحن مقدار الثوم ووضعه في زجاجة بخاخ، ثم بعد ذلك يتم إضافة 4 ملاعق كبيرة من زيت الخروع، ويتم ملء باقي الزجاجة بزيت الزيتون ثم يتم رجها جيدا حتي تتفاعل فصوص الثوم المفرومة مع الزيوت، ثم يتم غلي أوراق النعناع ووضعه جانبا حتى يبرد.

يتم ترك الخلطة لمدة يومين ثم تُستخدم بعد ذلك، حيث توضع كمية مناسبة من الخلطة على بصيلات الشعر وفروة الرأس على وضعية الركوع، ثم يتم تدليك فروة الرأس لمدة ربع ساعة، ثم يُلف الشعر ببلاستيك غذائي ويتم وضع فوطة مبللة بماء ساخن ويُترك لمدة ساعتين، ثم يُغسل الشعر بالشامبو والبلسم المناسب، وبعد تجفيفه يتم رشه بمغلي النعناع لإزالة رائحة الثوم النفاذة وتتكرر تلك الوصفة مرتين أسبوعيا.

تطويل وتنعيم الشعر

وإذا كنت تريدين الاعتماد على روتين رائع لتطول شعرك بكثافة دون استعمال مستحضرات العناية بالشعر، ودن استعمال الوصفات والخلطات الطبيعية أيضا، إذن عليك بالانتظام في تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين A، هذا بالاضافة إلى الانتظام في قص أطراف الشعر كل شهرين في منتصف الشهر الهجري، فهذا كفيل بزيادة طول وكثافة شعرك إلى الضعف في خلال 6 أشهر فقط.

كما أن لزيت الجوجوبا الكثير من الوصفات التي لها تأثير فعال للشعر، ومنها خلط ملعقة من زيت الجوجوبا مع ملعقتان من زيت الخروع وهذه الوصفة لها تأثير قوي في نمو الشعر وتقليل تقصف وهيشان الشعر، كما يمكنك من خلال خلط كمية متساوية من زيت الجوجوبا مع زيت الخزامى الحصول على ترطيب الشعر بشكل هائل، وبعد تدليك فروة الرأس في الوصفات يُترك على الشعر لمدة نصف ساعة ثم يتم غسل الشعر بواسطة الشامبو والبلسم المناسبين حسب نوع الشعر.