صبغة طبيعية للشعر باللون الأحمر بمكونات سهلة وبسيطه في دقائق بالمنزل من اول استعمال

صبغة طبيعية للشعر باللون الأحمر بمكونات سهلة اللون الأحمر الأكاجو الجريء يرغب العديد من السيدات الحصول عليه، من باب التغير وزيادة جاذبيتها وأنوثتها، ولكن العديد من السيدات لا يكون لديهم الوقت الكافي من الذهاب لصالونات التجميل ولا المال الوفير للتغير من حين لآخر، كما أننا نعلم أن مكونات صبغات صالونات التجميل جميعها من مواد كيميائية على الرغم من ماركات العالمية المعروفة، ولمن هل خطر في بالك يومي أن تقومي بتغيير لون الشعر للون الأحمر بمكونات طبيعية في دقائق بالمنزل.

طريقة صبغ الشعر للون الأحمر بالكركدية في المنزل بإمكانك الآن القيام بتطبيق بعض الوصفات الطبيعية التي تعمل على تغير لون الشعر للون الأحمر:

الكركدية:

نقوم بإحضار 4 ملاعق من الكركدية، وثلاث ملاعق من أوراق الجوز، وملعقة من النشا، وصفار بيضة وكمية من عصير الشمندر، و6 ملاعق من الحناء، وملعقة من خل التفاح، ونضع كافة المكونات الجافة في إناء عميق وتقلب جيداً حتى أن تتجانس، ومن ثن نقوم بوضع عصير الشمندر تدريجياً حتى أن نحصل على القوام المطلوب ليتم تطبيقه على الشعر، ومن ثم نقوم بتوزيع الخليط على الشعر ويغطى بقبعة الاستحمام، وتلف بورق الفويل حتى يسخن ونحصل على اللون المرغوب به، ومن ثم نقوم بتركه حتى أن يجف على الشعر ويشطف بالماء الدافئ بشكل جيد.

صبغ الشعر بالفلفل الأحمر

نقوم بإحضار كمية مناسبة من الماء وكمية من الفلفل الأحمر وتغسل حبات الفلفل بالماء جيداً وتوضع على النار مع الماء وتترك حتى أن تغلي بشكل جيد، ومن ثم تترك حتى أن تبرد تماماً، ومن ثم نقوم بتطبيق الخليط على الشعر ويغطى ويترك حتى أن نحصل على اللون الأحمر المرغوب به، ومن ثم نقوم بغسل الشعر بالطريقة المعتادة وسوف تلاحظين تغيير لون شعرك.