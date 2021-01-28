 طريقة عمل الدجاج المشوي بالخلطة السرية على طريقة الشيف علاء الشربيني

طريقة عمل الدجاج المشوي بالخلطة السرية يعتبر الدجاج المشوي من أشهى وألذ الأكلات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص، خاصة الذين يتبعوا حمية غذائية لخسارة الوزن، ولكن هناك سيدات قليلة التي تقدر على تحضير الدجاج المشوي مثل المطاعم، سوف نستعرض لك اليوم سيدتي واحدة من أفضل طرق تتبيل الدجاج المشوي والذي يقوم بتنفيذها الشيف علاء الشربيني فنفذيها بنفسك وكوني شيف بيتك. طريقة عمل الدجاج المشوي بالخلطة على طريقة الشيف علاء الشربيني طريقة عمل الدجاج المشوي بالخلطة على طريقة الشيف علاء الشربيني نقدم إليكم أسهل طريقة لتتبيل الدجاج المشوي على طريقة الشيف علاء الشربيني: المقادير: دجاجة مقسمة 4 أجزاء.

1 كوب ماء البصل.

1 كوب عصير طماطم.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1 ملعقة صغيرة بهارات دجاج.

1 ملعقة صغيرة زعتر.

1 ملعقة صغيرة جوزة الطيب.

1 ملعقة صغيرة خل.

عصير ليمونة.

زيت نباتي. طريقة تحضير الدجاج المشوي: احضري وعاء عميق ضعي به ماء البصل وعصير الطماطم والملح والفلفل الأسود وبهارات الدجاج والخل وعصير الليمون وقليل من الزيت النباتي واخلطي جيداً ومن ثم يتم وضع الزعتر وجوزة الطيب وقلبي المكونات مع بعضها جيداً. احضري قطع الدجاج وضعيها في الخليط وقلبيها جيداً حتى تمتص قطع الدجاج التتبيلة جيداً، ثم قومي بوضعها في الثلاجة واتركيها لمدة 3 ساعات أو أكثر حتى يتم تتبيلها جيداً. بعد مرور 3 ساعات احضري الشواية سواء الكهربائية أو الفحم أو يمكن أن يتم وضعها في الفرن عن طريق وضع قطع الدجاج في صينية وادخليها إلى الفرن المحمي واتركيها حتى أن تنضج تماماً. ثم قومي بوضع قطعة من الفحم على عين البوتاجاز حتى تشتعل تماماً، وبعد انتهاء نضج الدجاج يخرج من الفرن وضعي فوقه قطعة الفحم وضعي عليها قطعة صغيرة من السمن ثم يتم تغطيها فهذا يساعد على منحها رائحة وطعم الفحم، ويجعلها لذيذة وشهية أكثر ويتم تقديمها مع الخبز الأبيض وسلطة الطحينة. المقادير:طريقة تحضير الدجاج المشوي:

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