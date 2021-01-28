كفتة الحاتي الاصليه بكل اسرارها زى المحلات بطريقة الشيفات بطعم ولا اروع 

كفتة الحاتي الاصليه بكل اسرارها زى المحلات كفتة الحاتي من الطرق التي تبحث عنها سيدات كثيرة وهذا لعشق عائلتها لتناول هذه الكفتة، خاصة أنها ترغب بأن تبذل كل جهدها في إسعاد أفراد أسرتها عن طريق تحضيرها لأشهى وألذ الأكلات التي يحبون تناولها، كما أن كفتة الحاتي تتم بكثير من الطرق المختلفة والمتنوعة التي سوف نستعرضها لك اليوم من خلال موضوعنا هذا فتابعينا.

كفتة الحاتي الاصليه بكل اسرارها زى المحلات

لكل سيدة نحب أن نقدم إليك اليوم أسهل طريقة لعمل كفتة الحاتي في المنزل:

2/1 كيلو لحم ضأن مفروم أو حسب الرغبة.

1 ملعقة صغيرة من الدهن.

1 حبة بصل مبشورة.

1 حبة طماطم مفرومة.

2 ملعقة خل عادي.

3 ملاعق كبيرة بقسماط ناعم.

1 ملعقة صغيرة بهارات.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1 ملعقة صغيرة زعتر.

قطعة فحم.

احضري وعاء عميق واخلطي به اللحم المفروم مع الخل والبقسماط وقلبيها جيداً. ثم عليكِ بإضافة الملح والزعتر والفلفل الأسود واعجني اللحم مع البهارات بطريقة جيدة حتى تمتص التوابل تماماً. اتركي الخليط في الثلاجة لمدة 15 دقيقة أو أكثر، بعد خروجها ضعي ماء البصل المبشور والطماطم المفرومة واعجني مرة أخرى حتى تتجانس. قومي بتشكيل اللحم على هيئة أصابع يتم رصها في أسياخ معدنية ثم ابدئي في وضعها على الشواية وفي حال عدم وجودها يمكن رصها في صينية الفرن وضعيه بالفرن حتى أن تنضج. عند خروجها احضري ورقة فويل ضعي بها قطعة الفحم الساخنة ومن فوقها قليل من السمن أو الزيت واتركيها فوق أصابع الكفتة. عليك بعد ذلك بتقديمها في طبق التقديم مع رش البقدونس وتقدم مع طبق من السلطة الخضراء أو مع الأرز والطحينة أو الخبز الأبيض والبطاطس المقرمشة.

المقادير:طريقة التحضير: