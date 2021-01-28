طريقة عمل البطاطس باللحمة المفرومة احلى وجبة تركية للغداء أو العشاء طعم ورائحة جذابة

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وجبة البطاطس باللحمة المفرومة هذه الأكلة لذيذة واقتصادية ومختلفة على الأكلات السابقة، وهي من أفضل الأكلات التركية التي يستمع الجميع بتناولها لأنها ذات شكل ملفت ورائحة جذابة وطعم مختلف جداً، وهي من أسهل الأكلات التي يمكن القيام بها وتحضيرها في أي وقت عندما تكوني غير مستعدة لعمل أكلة معينة، ويمكن القيام بها أيضاً بجانب الوجبة الرئيسية أو تناولها بين الوجبات، كثير من الأطفال ينجذبون إلى شكلها الروعة دون أن يعرفوا الطعم، وهي أيضاً مغذية جداً لأنها تحتوي على عدة مكونات اللازمة لتقوية الجسم منها البطاطس والكزبرة الخضراء وغيرها، واليوم سوف نقدم لكم مشاهدينا الكرام من خلال موقع ثقفني مكونات البطاطس باللحمة المفرومة وطريقة تحضيرها.مكونات البطاطس باللحمة المفرومة
تحتوي البطاطس باللحمة المفرومة على عدة مكونات بسيطة لا تكلفك غير شراء اللحمة والبطاطس وهي كما يلي:
- كيلو إلا ربع من اللحمة المفرومة.
- كيلو من البطاطس المسلوقة.
- 2 حبة من البصل المفروم.
- 2 ملعقة من الثوم المفروم.
- ملعقة ونصف من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- 2 ملعقة من الحليب.
- ملعقة من الفلفل الأخضر المفروم.
- كمية صغيرة من الكزبرة الخضراء.
- حبة واحدة من البيض.
- نصف ملعقة صغيرة من الكمون.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ذرة صغيرة من القرفة.
- فلفل أسود ( على حسب الرغبة ).
- بهارات كفتة.
- رشة من البابريكا.
سوف نقدم لحضراتكم مشاهدينا الكرام طريقة تحضير بسيطة وجديدة لهذه الأكلة الجميلة وهي كالتالي:
- نحضر إناء به ماء ونضعه على النار ونسلق به البطاطس المطلوبة.
- نحضر اللحمة المفرومة ونضع عليها الملح والفلفل الأسود وبهارات الكفتة والبابريكا والدقيق والبصل المبشور المصفى جيداً من الماء والبيكنج بودر وحبة من الكزبرة الخضراء والبيض ( يمكن الإستغناء عنها ) وملعقة من الثوم المفروم وذرة من القرفة، نقوم بعجن جميع المكونات جيداً حتى تصبح مثل العجينة التي تحتوي على خيوط.
- نقوم بتقطيع كرات كبيرة من اللحم ونلفها على شكل البطاطس ونبللها من ماء البصل ونضعها في صينية مدهونة ونكرر هذه الخطوة حتى تنتهي كمية اللحمة، ونقوم بعمل فتحة على شكل مجرى في كرات اللحم.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة ثلث ساعة.
- نحضر البطاطس المسلوقة وهرسها جيداً ونضع عليها الكزبرة الخضراء والثوم المتبقي و حبة صغيرة من الفلفل الأخضر ورشة من الجبنة الموتزاريلا والحليب والبهارات ونعجنهم أيضاً جيداً، ونقطع البطاطس على شكل كرات اللحمة السابقة ونبللها أيضاً بماء البصل ونقوم بوضع البطاطس على اللحمة المستوية.
- نقوم بوضع صلصة طماطم على الوجه وفي أرضية الصينية ونضع عليها الجبنة الموتزاريلا وندخلها الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة نصف ساعة.
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