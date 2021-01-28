على طريقة الحاتي خطوات عمل الكفتة المشوية في الفرن بتكاتها وحركاتها

الجميع يعشقون الأكلات الشهية المختلفة التي يتم عملها من خلال اللحم المفروم، وتحديداً التي يتم وضع البصل المفروم لها والبهارات المختلفة، وتعتبر الكفتة واحدة من أشهى تلك الوصفات التي يحبها الجميع، وغالباً ما يتم شرائها من المطاعم المخصصة لعملها، ولكن مع انتشار الفيروسات في الفترة الحالية تبتعد ربات البيوت عن شراء الأكلات الجاهزة، ولذلك قررنا أن نقدم لكم الآن خطوات عمل الكفتة المشوية في الفرن بتكاتها وحركاتها على طريقة الحاتي.

خطوات عمل الكفتة المشوية في الفرن

الكفتة تعتبر من الأكلات الشهيرة جداً في العالم العربي كله وتحديداً في مصر، والتي تتمتع بطعم رائع للغاية وتقدم بجانب العيش والسلطات والطحينة والمكرونة وغيرها، فالبعض يخشى من عملها في البيت حتى لا تكون بنفس طعم الجاهزة ولكن هناك طريقة سهلة وبسيطة جداً لعمل كفتة الحاتي سنطلعكم عليها.

نصف كيلو اللحم المفروم.

3 حبات بصل.

نصف كوب بقدونس مفروم.

رغيف فينو.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة بهارات لحم.

نصف ملعقة صغيرة بهارات مشويات.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

كوب ماء.

يقطع في البداية رغيف الفينو ونضع عليه مقدار الماء ويترك نصف ساعة حتى يتشرب الماء تماماً.

يتم فرم البصل في الكبة ناعم مع الحرص من التخلص من الماء الزائد به، ونضيفه على اللحم المفروم في طبق كبير ويضاف لها البهارات من البابريكا والملح والفلفل الأسود وبهارات اللحم وبهارات المشويات والبقدونس المفروم ونقلب المكونات كلها معاً.

نتخلص من الماء الموجود بالخبز ويضاف للحم المفروم وتترك المكونات معاً لمدة ساعة.

يتم تشكيل الكفتة أصابع على أسياخ خشبية مع تبليل اليدين من ماء البصل.

نحضر الفحم ونشعل فيه النار، ونحضر صينية مغلفة بورق الفويل، ويوضع الفحم في الصينية ونحضر شبكة الفرن وتوضع على الصينية ويرص على أسياخ الكفتة، وتترك الصينية على نار متوسطة لمدة عشرة دقائق مع التقليب على الجانبين حتى تنضج تماماً وتأخذ طعم الفحم.

المكونات:طريقة التحضير: