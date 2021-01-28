رشه واحدة علي الشعر لن يتوقف عن النمو بغزارة ولن يتساقط نهائيا مذهل لتطويل وتكثيف الشعر

أصبح الشغل الشاغل لدى جميع النساء هو البحث عن وصفات وطرق متعددة للحصول على شعر طويل رائع و كثيف، أكثر لذلك الوصفات الطبيعية هي الحل الأكيد لوقف تساقط الشعر التي يعتبر مشكلة كبيرة يصعب علينا أن نقوم بحالها، ولكن الوصفات الطبيعية أو الزيوت الطبيعية تحتوي على العديد من الفيتامينات والبروتينات الهائلة التي نحتاجها بشكل مستمر للتخلص من تساقط الشعر، وبهتان الشعر وجفاف التي يتواجد فيها كما أنها تعمل أيضا على لتطويل ولمعان الشعر بشكل مبهج.

يعد البيض من أهم الوسائل وأفضل الوسائل لتغذية الشعر وتطويله كما انه يجعل الشعر أكثر لمعانا ويزيد من البروتينات الموجود به كما أن الشعر سوف يحصل على جميع الفوائد عند استخدام البيض بالطريقة تكون كالتالي:-

نبدأ في تحضير إناء ونضع فيها كمية من الزيت الزيتون ونضيف 2 بيضة.

ونبدأ بخلط جميع المكونات جيدا.

ولكي يصبح الشعر اكثر نعومة ولمعان يمكننا أن نقوم باضافة ملعقة من العسل.

يمكنك أن تقوم بوضع هذا الماسك لترطيب الشعر وتنعيمه وتطويله على فروة الرأس.

على فروة الرأس. لابد من تغطية الرأس بقبعة الاستحمام.

يمكنك أن تقومى بالانتظار لمدة ساعة على هذا الماسك وبعد ذلك يمكنك أن تقوم بغسيل الشعر جيدا.

يفضل استخدام الشامبو الخالي من الكبريتات أو أي مواد كيميائية لأنه سوف يسبب تساقط للشعر

المعروف عن المايونيز أنه خليط رائع يعمل على تنعيم الشعر ولكن سوف نتحدث عن تكثيف الشعر الناتج من استخدامنا المايونيز الطبيعي لذا عزيزتي يجب أن تستخدمي هذه الوصفة بشكل مستمر لكي تحصلي على نتائج متميزة والطريقة تكون كالتالي:-