الكنافة بالكريمة على طريقة المحلات والسر في لونها وطعمها اللذيذ الجاهز

الكنافة بالكريمة على طريقة المحلات يتناول عدد كبير من الأشخاص الكنافة بالكريمة، وذلك بسبب طعمها الرائع ولونها المبهج وتتواجد دائما بالمحلات الحلويات الاسعار غالية جدا يمكن أن نقوم بتصنيعها داخل المنزل وأن تقوم أيضا بتصنيع الكريمة، أنها تعتبر أسهل ما يمكن أن نقوم بتصنيعه وتحضيرها، لاطفالنا و بطريقة غير مكلفة لا تكلفنا كثيرا مثل باقي المحلات التي نقوم بشراء منها. الكنافة بالكريمة على طريقة المحلات مكونات الكنافة بالكريمة:- كوب من السمن.

نصف كيلو من الكنافة.

كوب الا ربع من السكر. . مكوّنات الكريمة: 2 كوب من الحليب

2 ملعقة من النشا.

ملعقة من الفانيليا.

2 ملعقة من السكر الناعم فستق أو نوع آخر من المكسرات. مكوّنات القطر: كوب من السكر.

نصف كوب من المياه الفاترة.

2 ملعقة من عصير الليمون. طريقة التحضير الكريمة: يمكننا أن نقوم تحضير وعاء عميق ونضع على النار.

ونقوم باضافة الحليب والسكر البودرة والنشا والفانيليا.

ونبدأ في تحريك هذه المكونات باستخدام المضرب اليدوي.

ولكن لابد من الاستمرار في تحريك هذه المكونات بشكل جيد حتى لا يحدث اى تكتلات.

سوف ننتظر دقيقتين.

وبعد ذلك نقوم بإزالة من على النار وندعه حتى يبرد تحضير القطر: نضع السكر والمياه في إناء.

ونقوم برفعهم على النار ونتركهم لمدة دقيقتين حتى الغليان

وبعد ذلك نضيفة عصير الليمون.

وبعد ذلك نقوم بطرق هذا القطر أو الشربات لكي يبرد. تحضير الكنافة: نبدأ في تحضير الكنافة الكنافة في وعاء ضعي الكنافة والسكر ونبدأ بفركها في جيدا باستخدام اليدين.

يمكن أن نقوم بتسخين الفرن جيدا.

كما نحضر كمية بسيطة من الكريمة، ونقوم بفرد جزء من الكنافة.

ولكن لابد أن نقوم بوضع كمية بسيطة من الكريمة في وسط الكنافة.

وأن نقوم بوضع طبقة ثانية من الكنافة مرة ثانية.

ولأن نتجنب عدم تواجد الكريمة في حتى لا تسبب في تحركها.

نضع الكنافة في الفرن ثم نتركها حتى تنضج لمدة 15 دقيقة.

ثم نقوم باخراجها واضافة كمية من القطر عليها.

وأن نقوم بتزيينها بالمكسرات أو بالفستق.

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