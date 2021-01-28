أسرار وطريقة جبنة الموتزاريلا المطاطية للبيتزا والفطائر بمكون واحد الطريقة صحيحة والمضمونة 100% مثل الجاهزة

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أسرار وطريقة جبنة الموتزاريلا المطاطية للبيتزا والفطائر الجبنة المطاطية والتي يطلق عليها جبنة الموزاريلا من أفضل الجبن التي تتميز بطعمها الشهي كما أنها تدخل في العديد من الوصفات السرية يمكن أن نكون بتناولها في أي وقت وذلك لأنها، مميز كما يمكنه ايضا نقوم بشراء محلات تجارية، ولكنها ليس مضمون مثل التى نقوم بتقطيعها داخل المنزل لأنها سوف تكون مضمونه100%, ولكن يصعب على بعض ربات المنزل أن تقوم بتحضير الجبنه الموتزريلا داخل المنزل لأن ليس لديهم الطريقة الفعاله أو الصحيحة في تحضير الجبنة الموزاريلا، أو المطاط داخل المدن ومن اليوم سوف نتعرف على الطريقة في كافة المكونات الاكيده.أسرار وطريقة جبنة الموتزاريلا المطاطية للبيتزا والفطائر
لا يمكنك من اليوم أن تقومى بشراء جبنة الموزاريلا من خارج أو من المحلات التجارية لانك سوف تقوم بتحضير داخل المنزل بطريقة أبسط مما يمكن:-
المقادير:-
- خمس أكواب من الحليب كامل الدسم.
- 2 ملعقة من عصير الليمون.
- ملعقة كبيرة من الخل.
- أو يمكن استبداله خل التفاح.
يمكننا أن نقوم باستخدام نفس الكوبري التي نقوم بقياس به جميع المكونات حتى نتأكد أن طريقة، عمل الموزاريلا سوف تصبح بشكلها الطبيعي، والصحيح.
خطوات التحضير
- نقوم بإضافة وعاء عميق على مدار ونبدا بوضع عصير الليمون و الخل، و اللبن.
- ونقوم بدمج هذه المكونات جيدا ولكن اثناء أن نقوم بتقييم هذا اللبن سوف يظهر امامك بقع بيضاء.
- يمكننا أن نقوم باستمرار مرة ثانية في التقليب.
- نبدأ بخروج كمية قطع الجبنة التي ظهرت في اللبن ونضعها تحت شاشة نظيفة، و نقوم بتصفيتها جيدا.
- كما يمكن أيضا أن نقوم بتركها بالطريقة لمدة يوم كامل تحت الشاشة لكي يتم تصفية كمية اللبن الموجود بها.
- وتصبح أمامنا جبنه مطاطا نقوم بأخذ الجبنة.
- ونضعها في اكياس التفريز .
- ونضعها فى الفريزر بعد ما يحدث تجمد لها.
- يمكن أن نقوم باخراجها ونبدا ببشره جبنة باستخدام مبشرة البصل.
- يمكننا في استخدامها أثناء تحضير البيتزا الرائعة.
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