الوصفة السحرية لتنعيم الشعر الخشن المجعد فرد وتنعيم في نص ساعة

الوصفة السحرية لتنعيم الشعر الخشن المجعد الشعر المجعد والغير مفرود أمر مزعج، نبحث دائما على وصفات طبيعية أو طرق متعددة للحصول على نتائج مرغوب فيها من تنعيم الشعر، ولكن لا نجد أمامنا سوى بعض المواد الكيميائية الضارة إذا كانت مواد الفرد من البروتين والكرياتين وغيرهم الكثير، وبعض الاشخاص الاخرين يقوموا باستخدام المكواه، وهي ضارة جدا لمن لديها قوة حرارية تسبب عدة أضرار لبصيلات الشعر وبعض المشاكل الاخرى، كم يمكننا أن نستعين بعدة الوصفات الطبيعية الهائلة في تطويل الشعر وتكثيفه بالإضافة إلى ذلك فهي تعمل على تخلص من الشعر المجعد، وتعمل على فرد بطريقة طبيعية جدا لا تكلفنا العديد من الاموال مثل المواد الآخر

البيض بشكل عام يحتوي على العديد من الفيتامينات كما أنه بروتين قوي لحماية الجسم من كافة المشاكل التي يواجهها كما أنه يعمل على تطويل الشعر وتكثيفه يؤدي بشكل مستمر عن التجاعيد التي تتواجد في الشعر فهو بديل البروتين الكيميائي يمكن أن يكون باستخدام لفرد الشعر بطريقة آمنة جدا.

الطريقة:-

نقوم بإضافة صفار البيضة في ونضع عليها ربع كوب من زيت الزيتون.

نبدأ بمزج هذه المكونات جيدا باستخدام المضرب اليدوي.

يمكن أن نقوم بتطبيق هذه الوصفة على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

يستمر هذا الماسك على الشعر لمدة ساعتين.

ثم نقوم بغسل الشعر بشكل جيد للتأكد من عدم حدوث صفار البيض.

زيت الروزماري، من أهم الزيوت المفيدة جدا لفروة الرأس، والتي يفضلها الكثير من الاشخاص لانها تنشط الأوعية الدموية الموجودة داخل فروة الرأس مما يؤدي إلى تنعيم الشعر، وتكثيفه وتطويله لذلك يمكن أن يكون باستخدام مع بعض الزيوت الطبيعية الأخرى لكي نحصل على شعر مفرود وناعم.

المكونات:-

ملعقة زيت الروزماري.

ملعقة زيت جوز الهند

الطريقة:-