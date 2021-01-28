طريقة عمل الشيش طاووق اللذيذ بطريقة سهلة وبسيطة

الشيش طاووق من المأكولات الشهية التى يعشقها الجميع وخاصة الأولاد، وهى من الأكلات الشرقية المعروفة في مصر، يتم عملها بإستخدام أوراك أو صدور الفراخ البيضاء حسب الرغبة، ويمكن أن تقدم بجانب الأرز والسلطات، والكثير من الأزواج يريدون تغيير برنامجهم اليومى في الطعام، ولكن يحسبها ربات المنزل من الأشياء الصعبة في تحضيرها، لذلك سوف نقدم لكم طريقة سهلة لعمل الشيش طاووق في المنزل وبمواد متوفرة. مكونات عمل الشيش طاووق مكونات عمل الشيش طاووق يتكون الشيش طاووق من مكونات متوفرة وبسيطة هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نصف كيلو أوراك فراخ مخلية ومقطعة كالمكعبات. فصين من الثوم مفروم. 2 ملعقة كبيرة من الزبادي. ملعقة كبيرة من ماء البصل. رشة قليلة من الملح. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. ملعقة صغيرة من بهارات الفراخ. حبة من الطماطم. مكعبات من البصل. مكعبات من الطماطم. مكعبات من الفلفل الرومى. عيدان خشبية. حبة من الليمون. تحضير الشيش طاووق طريقة التحضير هيا بنا نتعرف على طريقة تحضير الشيش طاووق السهلة في المنزل وهى كالآتي:- نحضر وعاء من البلاستيك ونضع به الدجاج ونغلسه جيداً بالماء والقليل من الملح، ثم نتخلص من الماء ونضع عليه عصير الليمون والبهارات والملح والفلفل الأسود وماء البصل والثوم والزبادي ونتبلها جيداً ونضعها في الثلاجة.

هناك من يتركها لليلة وهناك من يتركها لبضع ساعات، وفي ذلك الوقت نقوم بتقطيع الخضراوات على شكل مكعبات.

نقوم بإخراج الدجاج من الثلاجة، ونضع البصل المكعبات في العود الخشبي بعد ذلك نضع الطماطم ويليها مكعب الدجاج ثم الفلفل الأخضر ثم البصل وهكذا في جميع العيدان.

بعد ذلك نقوم بإحضار صينية ونقوم بدهنها بقليل من الزيت ونقوم بوضعها على الشواية بعد تسخينها.

نقوم بتقليب العيدان على كل الجوانب حتى الإستواء التام وهو أن يأخذ الدجاج اللون المحمر، وهناك من يضع القليل من الماء ويتم تغطيتها بورق السولوفان في حال عدم إستوائها.

بعد ذلك ننزله من على النار ونتركه يهدأ، ونضعه على طبق التقديم بجانب الأرز والسلطات، وبهذا يصبح جاهز للتقديم.

وبهذا نكون قد قدمنا شيش طاووق رائع ولذيذ بطريقة سهلة وبالهنا والشفاء.

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