كنز رباني مثل السحر لتبييض وتنعيم البشرة من أول استعمال والنتيجة مبهرة

نتيجة مدهشة في تبييض البشرة مثل البدر بعد استعمال وصفة اليوم السحرية، ولأول مرة سوف نكشف عن المكونات الأساسية لأفضل كريم تبييض للبشرة على الإطلاق، وسوف تنبهري بالنتيجة الرائعة من أول استعمال، ولن تصدقي درجة تبييض البشرة التي حصلتي عليها بعد تجربة هذا الكريم الطبيعي الرائع، والذي لا يعمل فقط على تبييض وتنعيم البشرة بشكل رهيب، ولكنه أيضا يزيل البقع الداكنة والتصبغات الجلدية والاسمرار الناتج عن التعرض للشمس، لذا فهو بديل طبيعي مذهل لأكثر كريمات البشرة فاعلية وأعلاها في الثمن.

وصفة تبيض وتنعيم البشرة وإزالة البقع الداكنة

يتكون كريم التفتيح الطبيعي الرهيب من العناصر التالية:

قشور الليمون أو قشور البرتقال أو قشور اليوسفي.

2 عود من الكركم، ويمكن استبداله بنصف ملعقة من مسحوق الكركم.

2 كوب من الماء.

بشر صابونة تناسب نوع البشرة.

2 ملعقة كبيرة من الأرز المطحون.

2 ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

1 ملعقة كبيرة من الجلسرين.

1 ملعقة كبيرة من مسحوق الحمص، ويمكن استبداله بالنشا.

طريقة التحضير

يتم تقطيع قشور البرتقال أو الليمون أو اليوسفي ووضعهم في إناء قابل للطهي، ثم يتم إضافة الكركم والماء ويتم وضعه على النار، يُترك الخليط على النار حتى تمام وصول قشور البرتقال لدرجة التسوية، ويُترك ليبرد ثم يتم إضافة بشر الصابونة المناسبة حسب نوع البشرة تدريجيا مع التقليب، وذلك بعد إزالة قشر البرتقال منه.

بعد ذلك يتم وضع خليط مبشور الصابونة مع مُغلي قشر البرتقال والكركم على حمام مائي مع استمرار التقليب، ثم يتم نزعه من على النار، وبعد ذلك يتم زيادة القليل من مُغلي قشور البرتقال والكركم، ثم يتم إضافة الأرز المطحون وزيت اللوز الحلو والجلسرين والحمص، والتقليب جيدا بين المكونات حتى تمام الدمج و الحصول على قوام كريمي تماما.

طريقة الاستعمال

يتم وضع الوصفة في وعاء بلاستيكي أو زجاجي مُحكم الغلق، ويتم غسل الوجه بالوصفة على أنها الغسول الصباحي للبشرة، وذلك مع فرك البشرة بها بواسطة حركات دائرية، ثم يتم شطف البشرة بالماء الدافئ ثم الماء البارد ووضع التونر والمرطب المناسب حسب نوع البشرة، ويمكن الاحتفاظ بها حتى انتهاء الكمية بالكامل، كما يمكن تطبيق الوصفة على الجسم ويتم تركها لمدة 15 دقيقة ثم شطفها بالماء الفاتر، ثم ترطيب الجسم بالمرطب المناسب.

تفتيح البشرة الدهنية

إذا كانت بشرتك من النوع الدهني فإن استخدام قناع البابايا ولو مرة واحدة في الأسبوع سوف يفيدك كثيراً؛ لتفتيح بشرتك وتقليل الإفرازات الدهنية الزائدة بالبشرة، كما أن قناع الطماطم والشوفان أيضا رائع المفعول للبشرة الدهنية وتذكري أن تقومي بإضافة ملعقة من الزبادي إلى هذا الماسك، وللحصول على أفضل النتائج للبشرة الدهنية استعملي قناع البابايا في أول الأسبوع، ثم استخدمي قناع الطماطم بعدها بثلاثة أيام.