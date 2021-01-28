وصفة نساء قبيلة الياو الصينية وقصة الشعر الكثيف الطويل حتى الركب

تعد وصفة اليوم هي الأفضل على الإطلاق لزيادة طول وكثافة الشعر، حيث تستخدم نساء قبيلة الياو الصينية تلك الوصفة منذ القدم وأثبتت نجاح منقطع النظير، وتستمر نساء تلك القبيلة في توارثها جيل بعد جيل لفائدتها المذهلة ومفعولها السحري، حيث أن الاستمرار على تلك الوصفة يمنع تساقط الشعر ويزيد طوله وكثافته، كما يجعل الشعر الخشن ناعم كالحرير، وهي ليس فقط لفرد الشعر وتنعيمه وعلاج الهيشان والتقصف، وإنما تغذية الشعر وتطويله وعلاج جميع مشاكل الشعر، والنتائج مضمونة بأسرع وقت.

5 ملاعق كبيرة من الأرز الأبيض.

كوب من الماء.

2 ملعقة كبيرة من لبن جوز الهند.

1 ملعقة كبيرة من النشا.

وصفة نساء قبيلة الياو الصينية لتطويل الشعر إلى الركب

حليب جوز الهند له قدرة هائلة على تغذية الشعر وزيادة إنتاج البصيلة مع صحة ممتازة للشعر، كما إنه يعمل على تنشيط الشعر وترطيبه، واستعادة حيوية الشعر الجاف، أما النشا فهو يقلل من تساقط الشعر ويعمل على تغذيته، لاحتوائه على فيتامينات E , C , B، وبالتأكيد فوائد الأرز للشعر رهيبة بحق وهو غني عن التعريف.

يتم وضع الأرز بوعاء ثم إضافة الماء عليه ووضعه على النار، ولمده 10 دقائق يتم تقليب الخليط على النار.

بعد مرور الوقت سنلاحظ أن الأرز قد وصل لدرجة السواء المطلوبة، يتم وضع الأرز بعد التخلص من الماء المتبقي فى وعاء.

يتم إضافة لبن جوز الهند، والنشا وخلط المكونات بواسطة الخلاط أو الكبة حتى يتم الدمج جيدا والحصول على قوام كريمي متجانس.

طريقة التحضيرطريقة الاستعمال

يتم غسل الشعر جيدا بواسطة الشامبو والبلسم المناسبين حسب نوع الشعر، وبعد شطفه بواسطة الماء وقبل أن يجف يتم تقسيمه على أربع أو ست أقسام حسب كثافة الشعر، ثم يتم تطبيق الوصفة على الشعر من الجذور وحتى الأطراف خصلة تلو الأخرى، ثم غمس كل جزء على حدا داخل الوصفة للتأكد من تغطية الشعر بالكامل بالوصفة، ثم يتم تمشيط الشعر ولفه على شكل كعكة وتغطيته بوعاء بلاستيكي، ثم يتم ترك الوصفة لمدة لا تقل عن ساعة وقد تصل لثلاث ساعات.

بعد مرور الوقت المذكور يتم غسل الشعر أولا بواسطة الماء الفاتر فقط، ثم يتم غسله بواسطة القليل من الشامبو ويفضل أن يكون شامبو طبي خالي من الكيماويات، ومع تمشيط الشعر سنجد النتيجة الرائعة التي تظهر من الاستخدام الأول، ويتم تكرار الوصفة من مرة إلى مرتين أسبوعيا حسب حاجة الشعر، وسنجد النتائج الرائعة من فرد وتنعيم الشعر وعلاج التقصف والهيشان بالإضافة إلى طول وكثافة ليس لهما مثيل.

علاج تساقط الشعر والحفاظ عليه من التلف

وإذا كان شعرك يعاني من التساقط يمكنك الاطلاع على أفضل خمسة منتجات لعلاج تساقط الشعر بشكل أكيد وفعال، وهي منتجات تناسب كل من الرجال والنساء وتعمل على علاج الشعر التالف والمتقصف في أسرع وقت وتمنع تساقط الشعر فورا، ويمكنك أيضا تجربة تلك الوصفة السحرية التي يمكنك فقط إضافتها إلى الشامبو الخاص بك، ومع الاستمرار في الاستعمال ستحصلين على شعر كثيف خالي من الفراغات.

لترطيب شعرك بعمق وزيادة لمعانه يمكنك خلط ملعقة كبيرة من زيت السمسم مع نصف ملعقة صغيرة من الليمون، وبعد الخلط جيدا يتم تدليك فروة الرأس لتنشيط الدورة الدموية بواسطة أصابع اليدين وعمل حركات دائرية، ويتم تغطيته بواسطة وعاء بلاستيكى والنوم بالوصفة طوال الليل، وعند الإستيقاظ يتم غسل الشعر جيدا بواسطة الشامبو والبلسم المناسبين حسب نوع الشعر، وتلك الوصفة تعالج جفاف الشعر بشكل سريع وفعال.